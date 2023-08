Emergenza maltempo in Friuli Venezia Giulia, Protezione civile del Trentino Alto Adige in aiuto

martedì, 1 agosto 2023

Trento – La Protezione civile del Trentino e dell’Alto Adige è pronta a intervenire con decine di operatori in aiuto del Friuli Venezia Giulia, duramente colpito da una grandinata che ha devastato le coperture di numerosi edifici. L’intervento sarà compiuto in maniera congiunta dalle due realtà regionali a partire dalla giornata di domani. Intanto, una doppia squadra di scouting sta raggiungendo in queste ore la sede della locale Protezione civile, per poi effettuare le necessarie ricognizioni sul territorio partendo dal comune di Mortegliano (Udine).

Il supporto delle due Province autonome è stato richiesto oggi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio una settimana fa. Qui saranno dunque svolte attività di soccorso tecnico urgente, con la stesura di teli sulle coperture di edifici fortemente danneggiati: secondo una prima stima, la superficie di intervento generale è pari a circa 150mila metri quadrati.

L’attività di scouting a cura del Trentino viene realizzata dai referenti di diverse Strutture operative: Federazione trentina dei Vigili del fuoco volontari, Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia autonoma di Trento. Per quanto riguarda l’Alto Adige, le operazioni sono compiute da Protezione civile, Corpo permanente dei Vigili del fuoco e Croce bianca.

In questa fase, il Friuli Venezia Giulia ha comunicato un elenco di 6 Comuni nei quali è necessario intervenire in questa prima fase: Sacile e Brugnera (provincia di Pordenone) e Mortegliano, Talmassons, Bicinicco e Lestizza (Udine).

La partenza della Colonna mobile regionale è prevista per il pomeriggio di domani, mercoledì 2 agosto, con rientro nel pomeriggio di domenica 6 agosto. Per il Trentino, interverranno 10 squadre dei Vigili del fuoco volontari (5 operatori per squadra) ognuna delle quali con una piattaforma e il materiale necessario per gli interventi, 1 squadra del Corpo permanente dei Vigili del fuoco e 1 squadra del Servizio prevenzione rischi e Cue.