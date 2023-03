Emergenza idrica, in Valle Camonica tavolo di confronto della Comunità Montana

sabato, 25 marzo 2023

Breno (Brescia) – “Emergenza Idrica e tavolo di confronto comprensoriale”. Gli Enti Comprensoriali mostrano da sempre una forte sensibilità sul tema dell’emergenza idrica, non da ultimo nei giorni scorsi, l’approvazione della “Convenzione per la realizzazione di interventi per l’adeguamento dei sistemi e impianti acquedottistici, fognari, di collettamento e di depurazione dei piccoli Comuni afferenti al Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica” per attuazione interventi (fondi legge regionale 5/2020).

Il “Tavolo di confronto comprensoriale sul tema dell’emergenza idrica” è attivo dal 25 marzo 2022 con i Comuni della Valle Camonica (tra i quali era presente anche il Comune di Darfo Boario Terme) che gestiscono in autonomia il Servizio Idrico Integrato – in base al D.Lgs. 152/2006 – per affrontare il tema della crisi idrica, per analizzare la situazione di criticità, dovuta al perdurare dello stato di siccità, e condividere le misure preventive da adottare a livello locale per mitigarne gli effetti.

“E’ intenzione degli Enti Comprensoriali continuare questo percorso, anche in considerazione dell’omogeneità territoriale del nostro territorio, a breve infatti, verrà convocato un nuovo incontro con i Comuni della Valle Camonica che gestiscono in autonomia il Servizio Idrico Integrato, la società Servizi Idrici Valle Camonica Srl (società a controllo pubblico, esercente servizi pubblici locali in Valle Camonica, a seguito affidamenti “in house providing” di attività di carattere tecnico nell’ambito della gestione comunale del Servizio Idrico Integrato) e la società Acque Bresciane Srl”, sostiene il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Alessandro Bonomelli (nella foto).