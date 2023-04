Emergenza idrica in Valle Camonica e sul Sebino, Legambiente fa la voce grossa

sabato, 8 aprile 2023

Iseo (Brescia) – Resta alta l’emergenza idrica in Valle Camonica e sul Sebino. In provincia di Bergamo Uniacque il gestore della rete idrica si è fatto sentire con due provvedimenti: il primo rivolto a 42 Comuni e il secondo del 6 aprile rivolto ad altri 58 Comuni. La società che gestisce il servizio idrico ha invitato i sindaci ad emettere apposite ordinanze di contenimento dei consumi idrici (con possibilità di consumo extra potabile solo per un’ora al giorno e solo in fascia notturna). Si tratta di una misura restrittiva riguardante la fascia di Comuni della fascia dei laghi che sono a livello di attenzione per attingimenti alti di acqua.

“E’ il previsto un aumento di presenze per il ponte pasquale, che raddoppierà il consumo di acqua, in particolare nei comuni turistici della zona, con conseguenze anche sui Comuni meno turistici ma serviti dagli stessi acquedotti. Ci si chiede perché un analogo provvedimento non sia stato preso anche nel Bresciano visto che la situazione è la stessa. Spiace constatare che l’emergenza siccità venga dopo le lotte politiche per la gestione delle società di servizi pubblici. L’emergenza siccità sembra non essere in cima alle priorità neppure dei comuni rivierschi dei laghi”, sostiene Dario Balotta, presidente del circolo Basso Sebino.