Eliminazione delle barriere architettoniche: un piano per Artogne

lunedì, 8 maggio 2023

Artogne – Eliminazione delle barriere architettoniche: il Comune di Artogne (Brescia) ha avviato l‘iter per la redazione del PEBA (piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) al servizio della comunità.

E’ lo strumento di pianificazione degli interventi inerenti l’accessibilità di edifici, spazi aperti (parchi, parchi gioco, piazze, marciapiedi) e servizi pubblici del territorio di Artogne.

L’accessibilità è infatti la condizione necessaria per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona (e non solo delle persone con disabilità), perché tutti abbiano pari opportunità di partecipazione alla vita pubblica, grazie a edifici, spazi e servizi pubblici fruibili in autonomia, sicuri e accoglienti.

In questo contesto il Comune di Artogne propone alla popolazione la compilazione di un questionario e di un modulo per raccogliere segnalazioni, osservazioni e suggerimenti sulle barriere architettoniche e su come migliorare gli spazi pubblici.