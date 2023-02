Elezioni regionali, primi dati: in Lombardia Fontana verso la riconferma

lunedì, 13 febbraio 2023

Milano – Il presidente uscente di Regione Lombardia verso la riconferma: secondo le prime proiezioni ed exit pool Attilio Fontana si confermerebbe alla guidadel Pirellone col 54,4%, Pierfrancesco Majorino al 33,3%. Letizia Moratti al 10,7% e Mara Ghidorzi di Unione Popolare all’1,6%.

I partiti: Fratelli d’Italia si attesterebbe al 25,6%, il Pd il 20,8%, la Lega il 16%, Forza Italia il 6,6%, la Lista Fontana Presidente il 6,3%, La Lista Moratti Presidente il 6,2%, Azione Italia Viva il 4,5%, il Movimento 5 Stelle il 4,3%, la Lista Majorino il 3,6%, l’Alleanza Verdi-Sinistra il 3,2%, Unione Popolare l’1,6% e Noi Moderati l’1,3%.

I PRIMI DATI

Sezioni scrutinate: 367 su 9.254

Candidati presidente e liste circoscrizionali Voti %

FONTANA ATTILIO 47.856 – 55,91%

MAJORINO PIERFRANCESCO 28.544 -33,35%

BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA DETTA LETIZIA MORATTI 7.860 9,18%

GHIDORZI MARA 1.339 1,56

I VOTI PER PARTITI

FONTANA ATTILIO 47.856 55,91%

FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI 19.505 25,98

LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA 12.359 16,46

FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA 5.651 7,53

LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE 4.653 6,20

NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI – FONTANA PRESIDENTE NOI MODERATI – FONTANA PRESIDENTE 1.121 1,49

Totale liste 43.289 57,66%

MAJORINO PIERFRANCESCO 28.544 33,35%

PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – 15.735 20,96

MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO 5 STELLE 3.240 4,32

PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE 2.783 3,71

ALLEANZA VERDI E SINISTRA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 2.309 3,08

Totale liste 24.067 32,06%

BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA DETTA LETIZIA MORATTI 7.860 9,18%

LETIZIA MORATTI PRESIDENTE LETIZIA MORATTI PRESIDENTE 3.716 4,95

AZIONE – ITALIA VIVA AZIONE – ITALIA VIVA 2.942 3,92

Totale liste 6.658 8,87

GHIDORZI MARA 1.339 1,56%

UNIONE POPOLARE UNIONE POPOLARE 1.066 1,42%.