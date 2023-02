Elezioni regionali 2023: alle 12 ha votato il 10,09% nel Bresciano e il 7,41% in Valtellina

domenica, 12 febbraio 2023

Brescia – Elezioni regionali in Lombardia, in flessione i votanti: alle 12 in Lombardia (1.504 Comuni) l’affluenza è del 9,2% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di Comuni aveva votato il 19,91%). I seggi saranno aperti oggi fino alle 23 e domani, dalle 7 alle 15.

Nei 205 Comuni della provincia di Brescia si sono recati alle urne il 10,09 degli aventi diritto al voto (22,08 nel 2018), mentre nei 77 Comuni della provincia di Sondrio solo il 7,41% degli aventi diritto al volo (17,83% nel 2018) si è recato alle urne.

I DATI NELLE PROVINCE LOMBARDE

BERGAMO 243 su 243 10,33 22,75

BRESCIA 205 su 205 10,09 22,08

COMO 148 su 148 8,45 18,99

CREMONA 113 su 113 10,47 22,50

LECCO 84 su 84 9,87 21,18

LODI 60 su 60 9,81 22,30

MANTOVA 64 su 64 8,62 19,79

MILANO 133 su 133 8,86 18,53

MONZA E DELLA BRIANZA 55 su 55 9,11 19,51

PAVIA 186 su 186 9,15 17,89

SONDRIO 77 su 77 7,41 17,83

VARESE 136 su 136 8,25 18,96