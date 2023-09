Elezioni provinciali, Trento: sei candidature a presidente e 13 liste

martedì, 19 settembre 2023

Trento – Elezioni provinciali: fino ad oggi presentate 6 candidature a presidente e 13 liste

Altre 4 candidature a presidente ed altrettante le liste depositate oggi al Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia autonoma di Trento. Nel dettaglio si tratta di Maurizio Fugatti, Sergio Divina, Marco Rizzo e Alex Marini. Le liste presentate sono invece Campobase, Alleanza Verdi e Sinistra, La Civica, Fratelli d’Italia. In totale ad oggi sono state presentate dunque 6 candidature a presidente e 13 liste.

Le candidature a presidente depositate:

Francesco Valduga

Filippo Degasperi

Maurizio Fugatti

Sergio Divina

Marco Rizzo

Alex Marini

Le liste depositate:

Onda

La Me Val – Primiero Vanoi Mis

Unione Popolare

Noi Trentino per Fugatti Presidente

Democrazia Sovrana Popolare

Italia Viva

Casa Autonomia.eu

Movimento 5 Stelle

Lega per Salvini Premier

Campobase

Alleanza Verdi e Sinistra

La Civica

Fratelli d’Italia

La procedura è curata dal Servizio elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia e continuerà fino a giovedì 21 settembre, con il seguente orario: domani, mercoledì 20 settembre, dalle 8 alle 18.30, mentre giovedì, ultimo giorno, si chiude alle 12.