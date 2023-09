Elezioni provinciali Trento: Onda si confronta con gli ordini delle professioni sanitarie

venerdì, 22 settembre 2023

Trento – Appuntamento in vista delle elezioni amministrative per la giovata di domani, sabato 23 settembre, con inizio alle 10:30 presso la sala circoscrizionale in piazza Groff 3 a Gardolo di Trento. La lista Onda con il candidato presidente Filippo Degasperi e i candidati alle elezioni provinciali del 22 ottobre si confrontano con gli ordini delle professioni sanitarie.

Hanno confermato la presenza l’Ordine dei medici, delle ostetriche, degli infermieri, degli igienisti e i rappresentanti di Cittadinanza attiva.