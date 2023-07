Elezioni provinciali in Trentino: Odorizzi e Noletti candidati con “La Civica”

martedì, 18 luglio 2023

Cles (Trento) – Michela Noletti e Michele Odorizzi hanno presentato le tematiche chiave legate allo sviluppo e al futuro del Trentino e la loro candidatura alle Provinciali in Trentino di ottobre con la lista “La Civica” . L’incontro è stato introdotto da Mattia Gottardi, presidente del movimento La Civica e assessore provinciale, che ha illustrato la sua visione per un Trentino efficiente ed attrattivo: “Massima soddisfazione per la disponibilità di Michele Odorizzi e Michela Noletti alla candidatura, due profili che arricchiscono di competenze e qualità il movimento e che si inseriscono in un percorso territoriale che accresce la nostra Comunità politica in ogni vallata trentina, per il bene dell’Autonomia e del Trentino”.

Gottardi conclude presentando un nuovo volto per La Civica, Michele Odorizzi, agricoltore con esperienza ventennale nell’amministrazione di società e consorzi cooperativi, appassionato di sport e padre di due ventenni. “Qui nasce la mia volontà di impegnarmi per il nostro Trentino. Credo fortemente nell’importanza della comunità, del mantenere vivi i territori più decentrati – spiega Michele, da sempre attore attivo del tessuto economico-sociale – l’agricoltura in Trentino è un settore importante per le ricadute economiche anche in termini di occupazione, soprattutto femminile. Dobbiamo puntare su innovazione e sostenibilità, valorizzando al contempo l’integrazione tra settori, prescindendo dai campanilismi, ma creando un valore diffuso tra agricoltura, turismo, commercio e tutti gli abitanti del nostro territorio.”

Riprende il tema dei giovani e del legame col territorio anche Michela Noletti, già Sindaco di Rumo e Presidente di Comunità di Valle. “Le valli ed i suoi piccoli centri ci riportano ad una dimensione diversa che senza rinnegare i valori di una modernità ci trasmettono la capacità di un tessuto ancor più autentico – spiega Noletti, da sempre coinvolta nei temi legati al territorio e allo sviluppo – Ci sono due fondamenti importanti che evidenziano quella che deve emergere come la corretta chiave di lettura della mia candidatura. Il mio impegno e senso di responsabilità nei confronti dei ruoli istituzionali che ricopro, un profilo amministrativo incentrato quale Sindaco di Rumo e da qualche mese Presidente della Comunità di Valle. Credo che la buona politica sia vivere i territori per raggiungere obiettivi di sviluppo, conoscendo bene il proprio territorio e la gente che vi vive. Si devono condensare azioni solide, ma anche più visibili a favore di tutto il tessuto sociale ed economico. Pensare, progettare e fare: questi sono i principi cardine.”

Odorizzi: “Sono nato e tuttora vivo in un piccolo paesino di montagna, so quanto faccia la differenza poter contare su servizi di qualità, istruzione, sanità, viabilità, ma anche opportunità di lavoro e di svago. L’agricoltura è un settore trainante, puntiamo a sinergie con turismo, indotto e cittadini. In questo, la cooperazione può dare un nuovo slancio, anche per le tematiche legate all’acqua e all’energia”.

Noletti: “Affronto questa candidatura con la massima serietà e responsabilità nei confronti degli enti che amministro. Mai mi permetterei di confondere i ruoli. Allo stesso tempo La Civica, che ho contribuito a fondare nel 2019, mi ha chiesto per spirito di servizio di mettermi a disposizione e non potevo sottrarmi, sempre per lo spirito di responsabilità che guida il mio operato”.