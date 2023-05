Elezioni provinciali in Trentino: il programma gli Autonomisti Popolari guidati dal presidente Kaswalder

sabato, 6 maggio 2023

Trento – Elezioni provinciali in Trentino, in vista dell’appuntamenti di ottobre 2023 gli Autonomisti Popolari rappresentati dal presidente Walter Kaswalder (nella foto) concordano il seguente programma per la legislatura 2023-2028.

1) VALORIZZAZIONE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL

La Regione deve diventare Ente di riferimento principale con l’individuazione di vecchie e nuove competenze da inserire nel novero dei compiti istituzionali dell’Ente Regione.

La presenza e nomina di un unico Presidente della Regione con eliminazione della prassi dell’alternanza tra i Presidenti delle due Province, così da regolare a livello Regionale le competenze nelle materie che riguardano l’intera Regione e non le singole Province.

In attesa dell’istituzionalizzazione dell’Euregio Tirolese, mantenendo l’attuale assetto giuridico, dovrà essere perseguita una maggior interazione nei campi strategici e propedeutici allo sviluppo dell’Ente Euroregionale, quali la Sanità, l’Energia, l’Ambiente, la Mobilità e i Trasporti internazionali.

Si propone di riallineare i sistemi elettorali e quindi di eliminare la cosiddetta “staffetta” alla guida della Giunta Regionale, con il ritorno alla Sua elezione da parte del Consiglio Regionale.

Si propone l’istituzione di un apposito Assessorato con competenza specifica agli affari Euroregionali e alla riforma Statutaria.

2) L’EUREGIO NEL NOSTRO FUTURO

Molto è stato fatto in questa legislatura per rendere l’Euregio più “operativo” e tangibile, ma tantissimo rimane da fare per realizzarne gli obiettivi resi possibili dalla sua recente riforma istituzionale. Dal novembre 2021 l’Euregio ha finalmente una sede operativa con funzioni informative e di coordinamento anche a Trento. Questa Sede non deve rimanere una mera vetrina, ma – in simbiosi e sinergia con le istituzioni provinciali – deve al più presto divenire un punto di riferimento per i cittadini residenti nella Provincia Autonoma di Trento.

Il GECT Euregio, in sintonia con le istituzioni provinciali e sulla base dei contenuti derivanti dalla “Convenzione” sottoscritta nel Comune di Brennero in data 22 agosto 2021 dai tre Presidenti Platter, Kompatscher e Fugatti, e dagli spunti contenuti nello Studio “Monitoraggio delle Competenze legislative e amministrative delle Regioni e del GECT dell’Euregio Tirolo – Sud Tirolo – Trentino” commissionato dall’Euregio, dovrà consolidare il percorso che porterà in modo graduale, ma soprattutto estremamente concreto, alla Istituzionalizzazione Politica dell’intero territorio del “Tirolo Storico”, compresi quindi gli ambiti di Magasa-Valvestino, Casotto-Pedemonte e del Souramont con i territori di Livinallongo/Col di Lana, Colle Santa Lucia e Ampezzo.

Tanti sono gli ambiti in cui già adesso si vedono le prime collaborazioni concrete, ma, tantissimi, sono quelli in cui si deve fare molto di più, ad esempio nell’ambito energetico con particolare riferimento all’idroelettrico, della viabilità e trasporti pubblici/privati, del comparto sanitario, della prevenzione/emergenza, scolastico, turistico, culturale, ecc. Coinvolgendo sempre maggiormente i cittadini, le associazioni, gli enti e le istituzioni.

Ciò premesso, nel particolare si propone:

Una Sanità senza confini: costituzione di una commissione permanente tecnico-politica che valuti progetti e attui scambi di informazioni e di personale medico, infermieristico e sociosanitario. Tra gli interventi possibili solo a titolo di esempio: incentivazione della mobilità dei pazienti, specie per le prestazioni altamente specializzate; convenzioni con strutture private, potenziamento e istituzionalizzazione della collaborazione per il trasporto urgente, l’elisoccorso ed i sistemi di protezione civile. Il progetto della nuova facoltà di Medicina di Trento andrebbe ampliato a livello Euroregionale, con la condivisione ed il coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio, (Università e clinica universitaria di Innsbruck) con la possibilità degli studenti di medicina dell’Euregio di svolgere il servizio attivo ai fini della specializzazione nelle strutture ospedaliere dell’intero ambito Euroregionale, analogamente a studenti delle diverse scuole e facoltà di Scienze Infermieristiche, e scuole OSS.

Interscambio Scolastico: promuovere e incentivare l’interscambio fra istituti scolastici di ogni ordine e grado. Si propone la frequenza a piccoli gruppi presso un altro istituto scolastico Euroregionale, con contributi alle famiglie ma anche finanziando la presenza di insegnanti accompagnatori aventi l’onere di supportare i ragazzi e rendere proficua la diversa frequenza scolastica.

Storia e Cultura – visite scolastiche all’interno del Territorio Euroregionale:

Favorire visite scolastiche degli alunni delle Scuole Elementari e delle Medie all’interno del Territorio dell’Euregio Tirolese tramite l’istituzione di un fondo economico finalizzato a rappresentare un adeguato incentivo agli istituti che intendono aderire. Proposte storico-culturali, disponibili nelle due lingue e indicazioni e informazioni utili. A questo scopo servirebbe un ragionamento sui luoghi dell’Euregio, luoghi di valenza storico culturale, che potrebbero essere presentati in una guida dedicata.

I Comuni dell’Euregio protagonisti: iniziative propedeutiche a collaborazioni vere e concrete fra i “Consorzi dei Comuni” dei Tre Territori. Tante sono le tematiche: incentivare i “gemellaggi” in ambiti trasversali dandone il giusto supporto tecnico ed economico ai Comuni interessati: ad esempio incentivare lo scambio fra Associazioni ed in particolare tra i Vigili del Fuoco Volontari – Freiwillige Feuerwehr.

Energia Idroelettrica – Acqua Bene Comune Si propone di strutturare in collaborazione con l’Eusalp e l’Argealp una apposita Convenzione atta a governare la gestione ed il mantenimento del patrimonio più grande che il nostro territorio possiede, l’Acqua!

L’acqua è un bene da tutelare sotto tutti i punti di vista, in prima istanza per quella enorme produzione di Energia Idroelettrica che tutto il mondo ci invidia ed in seconda battuta per l’altrettanto invidiata bellezza che dona al nostro ambiente.

La gestione delle Reti Distributive deve rimanere all’interno del Territorio Euroregionale garantendo, attraverso un progetto che preveda la stipula di una adeguata convenzione condivisa, una significativa e forte risposta unitaria ad un comparto di vitale importanza economica a garanzia dell’intero territorio dell’Euregio Tirolese.

Viabilità e Ambiente Il tema dell’impatto ambientale generato dal crescente incremento del traffico di transito lungo l’asse autostradale del Brennero da Borghetto a Kufstein, continua ad essere di attualità. Accanto alle iniziative per fornire soluzioni sostenibili riferite al trasporto merci su gomma, è opportuno proporre soluzioni percorribili anche in riferimento al traffico leggero (veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate), che ha un ruolo non trascurabile per l’impatto sulla qualità dell’aria e sulla viabilità.

La mobilità sostenibile attraverso le Alpi è un tema su cui si incentrano varie problematiche che vanno dall’ambiente alla tutela del clima, per cui va ricercata una soluzione comune che punti alla riduzione dinamica della velocità lungo l’autostrada del Brennero da Borghetto a Kufstein, questo per ridurre le criticità legate alle emissioni di ossidi di azoto e degli inquinanti in genere.

Si propone inoltre, per incentivare la conoscenza del territorio, l’istituzione di un “Vignetta” a prezzo calmierato, da mettere a disposizione dei Residenti nel Territorio Euroregionale.

Altro aspetto, non meno trascurabile, riguarda la salvaguardia dell’ambiente antropico che accomuna per bellezza l’intero ambito in cui viviamo; quella terra “inter montes” che dobbiamo conservare e preservare per le future generazioni tramite una attenta manutenzione dei corsi d’acqua che l’attraversano, del patrimonio boschivo, e con il controllo della fauna selvatica, vedi questione Lupo e Orso, che va in modo comune studiata e regolamentata.

Archivi Storici – Non solo Euregio Si propone di affinare ed integrare le collaborazioni già in essere fra i diversi Archivi Storici esistenti sul territorio euroregionale ampliandole agli Archivi Storici Nazionali e agevolando lo scambio di dati, materiali e documenti. Si dovrà incentivare e sostenere la digitalizzazione su ampia scala e quindi – soprattutto – la messa in rete dei documenti, avvalendosi per questo – come avvenuto per altre realtà a noi vicine – anche di fondi europei transfrontalieri dedicati.

In questo modo, studiosi, storici, ricercatori ed appassionati avrebbero la possibilità di accedere ai documenti (o almeno ai dati) anche a distanza, ulteriore valorizzazione dei preziosi fondi archivistici euro regionali, contribuendo anche alla loro conservazione – grazie appunto alla digitalizzazione. Inoltre, contribuirebbe all’incremento ed alla ottimizzazione di tutte le attività specifiche deputate agli archivi ed agli archivisti, diminuendo i carichi di lavoro a cui sono soggetti almeno per la parte derivante dalla notevole mole di ricerche documentali svolte su richiesta.

1939 – 1945 Minoranze e Opzioni

Le minoranze linguistiche dei tre territori sono un patrimonio culturale fondamentale, che l’Euregio deve valorizzare attraverso progettualità dedicate. Una delle idee potrebbe essere la rielaborazione comune della storia delle “opzioni” che ha coinvolto le popolazioni sudtirolesi e trentine con le minoranze mochene, cimbre e ladine. Per questo è importante recuperare questa storia: una delle tante, piccole e grandi storie, che rendono così speciale ed unica questa nostra Euroregione Tirolese. Vanno implementate, aggiornate e divulgate le documentazioni esistenti e provenienti da numerosi archivi, come ad esempio l’archivio Diocesano Tridentino o l’archivio federale di Stato di Berlino. Esistono anche interviste a testimoni che sino ad ora quasi nessuno ha avuto modo di ascoltare. Questo importante contributo servirebbe a colmare, almeno in parte, una lacuna della storia “contemporanea” sulla migrazione e sull’etnicità sfuggita ai documenti scritti.

Emigrazione Tirolese nel mondo – Una Piccola Europa

Questa iniziativa, strutturata in tre parti, si propone di recuperare un capitolo di storia che ha visto coinvolte tutte le popolazioni residenti nel territorio dell’attuale Euroregione Tirolese.

In particolare quella dell’emigrazione che, nella seconda metà del 1800, portò centinaia di famiglie a varcare l’oceano, dirigendosi verso le Americhe (Nord e Sud), l’Australia ed altri paesi europei. Si ritiene possa essere particolarmente motivante, anche perché consente di (ri)-creare importati legami e collegamenti con le comunità dei nostri discendenti all’estero, dal punto di vista culturale, accademico ed economico.

A) Prospettare in primis l’organizzazione di alcuni simposi a tema con l’allestimento di una specifica mostra itinerante sul territorio Euroregionale.

B) Prevedere il coinvolgimento della galassia scolastica, per agevolare la possibilità, da parte dei figli dei nostri emigrati nel Mondo, di frequentare, in un istituto analogo a quello del paese di origine, collocato nell’area Euroregionale, l’anno scolastico corrispondente alla quarta classe superiore. Il progetto è rivolto in particolare ai discendenti di emigrati di origine tirolese, le cui famiglie sono emigrate verso altre terre a partire dalla metà del 1800. L’obiettivo è quello di promuovere in modo progressivo un successivo accesso all’alta formazione da parte degli studenti originari della nostra Terra.

C) Rivolgersi in modo diretto e particolare alla realtà tirolese-brasiliana emigrata nello Stato di Santa Catarina collaborando, con le Comunità di Rio dos Cedros, Rodeio, Timbò, Pomerode ed altre, ad implementare il percorso di turismo lento e sostenibile, su un tracciato ciclopedonale già esistente in loco e chiamato “Circuito do Vale Europeu Catarinense” che può essere reso, simbolicamente in parte anche “Nostro”, attraverso la realizzazione di un Nuovo Percorso a tema dedicato all’emigrazione dal territorio Euroregionale, da integrare nel “circuito” con segnaletica ad hoc, mappatura gps e promozione turistica dello stesso, attraverso un sito dedicato e collegato a quello dell’Euregio, nella sezione dedicata ai “Cammini” ed ai percorsi ciclopedonali.

Questa iniziativa ha quale scopo quello di concretizzare un fattivo rapporto istituzionale fra questa “Piccola Europa” presente all’estero , con l’altrettanto “Piccola Europa” rappresentata dal nostro GECT Euregio in Europa.

Turismo un logo comune

Il territorio Euroregionale si contraddistingue per l’enorme mole di infrastrutture turistiche che sono al top a livello mondiale per accoglienza e bontà dei servizi resi. Si propone la realizzazione di un Unico Logo, da studiare in collaborazione con le strutture dedicate presenti sul territorio, per commercializzare e vendere il prodotto turistico in modo più razionale e selettivo. Si potrebbero inoltre sviluppare notevoli sinergie nel campo infrastrutturale ripensando un po’ tutto il sistema, ed in particolare quello alberghiero, con uno sviluppo nel campo delle professioni collegate e la conseguente creazione di una scuola Universitaria a livello Euroregionale con sede a Trento.

3) ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE REGIONALE PER L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

La commissione ha la funzione di controllare che la definizione dei LEP (Livelli essenziali di prestazione) e le norme che li regolamentano soprattutto per i limiti di spesa non vadano ad erodere ulteriormente le competenze della Autonomia speciale delle Province. L’autonomia differenziata andrà a incidere su quelle attribuzioni che includono una serie di materie trasversali esclusive dello Stato (Ordinamento personale, Lavori pubblici, tutela del paesaggio, etc). La Commissione dovrà lavorare in modo da ripristinare e/o ridurre l’erosione che hanno subito le competenze attribuite all’autonomia speciale. Autonomia speciale a tutela delle minoranze etniche. Ci proponiamo, come alleati rispettosi delle autonomie delle genti e dei territori, di tutelare le minoranze linguistiche ladine, mochene, cimbre e retiche e ci impegneremo per far sì che siano garantite ricadute economiche concrete per Comuni, comunità locali e Provincia autonoma di Trento in conseguenza del rinnovo delle concessioni idroelettriche.

4) COMUNI APPARTENENTI AL TIROLO STORICO

Prosecuzione attività volta al ricongiungimento dei comuni ex asburgici Pedemonte, Magasa e Valvestino al territorio della Provincia Autonoma di Trento, nel nome della comune appartenenza storica al territorio del Tirolo Storico.

5) LA VALORIZZAZIONE DELL’ AGRICOLTURA DI MONTAGNA

È perseguita la valorizzazione dell’agricoltura di montagna attraverso una seria politica di ripopolamento delle valli con misure concrete atte ad evitare il loro abbandono, aiutando la permanenza e il nuovo insediamento di realtà agricole che vivendo la realtà montana concorrono alla conservazione del paesaggio alpino e alla tutela idrogeologica dell’ambiente montano. A tal fine servono misure di supporto tecnico e gestionale alla realtà esistenti e a coloro i quali intendono avvicinarsi/insediarsi in tali luoghi. Devono essere perseguiti strumenti di semplificazione burocratica e di assistenza-consulenza alle diverse aspettative imprenditoriali locali, capaci di coniugare agricoltura, artigianato locale ed turismo favorendo misure di garanzia e di integrazione al reddito.

Al contempo deve essere ricercata l’approvazione di una norma di attuazione volta a garantire gli interventi necessari al contenimento della presenza del lupo e dell’orso all’interno del territorio provinciale-regionale.

– Redazione piano strategico per l’agricoltura (riedizione)

– Redazione piano d’azione per l’agricoltura di montagna

– Rafforzare la cooperazione e la sinergia tra le istituzioni pubbliche al fine di analizzare il comparto trovando utili strategie di sviluppo e valorizzazione del territorio montano e delle sue possibilità;

– Creazione-potenziamento di uffici pubblici di consulenza alle aziende agricole Sportello amico

– Progetti sinergia turismo-agricoltura- piccolo commercio;

– Rivisitazione piattaforme informative agricoltura (informazioni per contadini e imprenditori agricoli)

6) PIANO DECENNALE PER LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI

Considerati i cambiamenti climatici in atto e in particolare la forte riduzione delle precipitazioni piovose e nevose sull’intero arco alpino, sempre maggior attenzione necessita la gestione senza sprechi della risorsa naturale dell’acqua anche nel nostro territorio.

Secondo stime dell’agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia del 2022 gli acquedotti trentini perdono tra il 30% e il 40% della loro portata. Serve con urgenza un piano intervento di manutenzione e sostituzione delle condutture per limitare le perdite che proponiamo attraverso un piano decennale.

Servono interventi di manutenzione e pulizia del tessuto idraulico (rivi e torrenti) del territorio provinciale e dei bacini di accumulo esistenti, ripristinando i volumi di invaso (capacità) originari al fine di assicurare una protezione idraulica del territorio, evitando situazioni critiche di piene e alluvioni.

La regolare manutenzione dei bacini nonché un osservatorio sul loro status permettono di sopperire da una parte alla carenza d’acqua, consentendo una gestione più accorta, e garantiscono un primo presidio verso calamità naturali sempre più frequenti, nonché in caso di incendi sul territorio.

Proponiamo al contempo un piano di nuova realizzazione di bacini su tutto il territorio provinciale-regionale che coniughi al contempo esigenze di tutela ambientale, protezione del territorio, valorizzazione del turismo e delle istanze dell’agricoltura.

7) SANITA’

Potenziamento medicina del territorio e sul territorio e sburocratizzazione delle professione sanitaria

La medicina territoriale va tutelata e migliorata. Risulta quanto mai necessario non perdere preziosi presidi presenti su tutto il territorio provinciale, ma anzi ripensarli e potenziarli per espletare la propria funzione durante ogni fase della vita dei cittadini residenti.

Le prospettive di vita ed il costo delle lungodegenze stanno portando sempre più gli anziani presso le loro abitazioni anche se talvolta in condizioni salutari problematiche.

Presidi quali la medicina di base correttamente supportata anche da un punto di vista tecnico (dotazione macchinari, spazi adeguati) sull’intero territorio provinciale mai come oggi possono fare la differenza nel garantire e supportare la salute dei cittadini residenti.

È necessario potenziare la medicina di base consentendo alla stessa di fare esami ematochimici, organizzando corsi di aggiornamento per guardie mediche e medici di base sulle pratiche mediche.

La guardia medica, specie nelle zone periferiche distanti da ospedali dovrebbe essere dotata di un ECG diagnostico, un ecografo portatile con la possibilità di effettuare i più facili esami ematologici. Dovrebbe essere affiancata da un OSS presente nei turni diurni e durante le prime ore dei turni notturni (20-23). L’OSS in questione dovrebbe essere responsabile della manutenzione delle attrezzature di cui sopra e degli altri strumenti presenti in guardia. Anche i medici di base in caso di necessità dovrebbero avere accesso all’ECG ed all’ecografo.

I problema più urgente è dato dalla mancanza di medici ed infermieri, ma ci possono essere delle misure immediatamente attuabili da intraprendere:

Eliminare e/o semplificare gran parte della burocrazia, così che ogni medico possa avere un numero maggiore di mutuati e dedicarsi a loro in via esclusiva;

Incentivare i medici in pensione a poter mantenere un certo numero di mutuati agevolandoli fiscalmente sul maggiore guadagno ma senza aggravi sulla pensione.

Stesso sistema per gli infermieri in pensione.

Dare la possibilità anche ai medici di guardia di avere un certo numero di mutuati specie nelle aree carenti.

Un intervento urgente riguardo alla professione sanitaria è quello di snellire le pratiche burocratiche. Oggigiorno l’attività professionale medica non si esaurisce nella prestazione di curare e di prescrivere le terapie del caso dopo aver formulato una diagnosi, ma è in larga parte rivolta (sottraendo tempo utile) ad adempimenti burocratici. Ad esempio: l’obbligo di certificazione, cui sono tenuti il medico convenzionato e tutti gli altri sanitari. Purtroppo il medico oltre alla compilazione della certificazione di diagnosi/cura si trova obbligato alla compilazione di diversi moduli aventi valore amministrativo. Questi dovrebbero essere razionalizzati e snelliti o eliminati in toto ove possibile (diversamente la loro compilazione attribuita ad altro soggetto o struttura). Un esempio: per la richiesta di un mese di sollievo in casa di riposo il medico deve compilare diversi moduli mentre la certificazione dello stato di necessità e salute del paziente dovrebbe essere sufficiente; così per le certificazioni INPS ed INAIL dove è necessario il codice di accesso e password nel sito dedicato e poi i moduli relativi con una notevole perdita di tempo.

Il sanitario deve essere sollevato dalla modulistica accessoria al certificato medico e, ove possibile, con l’eliminazione degli adempimenti burocratici superflui. Dall’altra parte tutti i cittadini dovrebbero poter accedere alla propria cartella clinica, cartacea, per chi non ha dimestichezza informatica (rendendo disponibili sportelli o totem dove possa essere possibile stamparla dietro inserimento della tessera sanitaria), così da poterla portare con sé per visite mediche e cure private; questo semplificherebbe il lavoro sanitario nel caso di ricovero, nel caso della sostituzione e di subentro del medico di assistenza di base. Non sempre i medici sostituti si trovano le cartelle cliniche dei pazienti a disposizione e questo vale anche per il nuovo medico di base che intraprende un incarico o per un paziente che cambia il proprio medico.

Esempio Nei primi anni 90 un medico compilava un modulo cartaceo degli interventi fatti ed a fine mese lo consegnava all’ufficio prestazioni; oggi ad inizio turno impiega 5- 10 minuti per attivare il computer ed aprire il turno, gli utenti fuori provincia (nonostante una tessera uniformata europea) devono essere inseriti manualmente inoltre vanno registrati anche su un modulo cartaceo, non si può accedere alle cartelle cliniche ed ai piani terapeutici con un grave limitazione professionale nonostante in altre regioni sia possibile da diversi anni. Nella medicina di base su 4-5 ore spese per visite ai pazienti se ne devono utilizzare altrettante di modulistica, certificazione, poco attinenti alla professione medica.

Riguardo alla medicina ospedaliera è necessario ridare la responsabilità dei reparti ai primari.

Interventi urgenti in campo medico sanitario odontoiatrico

In Trentino con la legge provinciale del 12/12/2007 “tutela della salute odontoiatrica” è stata modificata la precedente legge (31/08/1991) volta ad agevolare l’accesso alle cure odontoiatriche. L’attuale legge prevede quasi esclusivamente gli interventi in convenzione diretta ad appannaggio di quei pochi odontoiatri che si sono resi disponibili fin dall’inizio a questo tipo di convenzione in disaccordo con quanto indicava di fare l’Ordine professionale, AIO ed ANDI: cioè eventualmente aderire solo in convenzione indiretta.

Si propone di permettere la libera scelta al paziente del professionista di fiducia che abbia dato l’adesione in forma indiretta.

8) SCUOLA

Attualmente, la scuola trentina è tra le migliori del Paese se non la migliore. Le prove I.N.V.A.L.S.I. dimostrano annualmente come la qualità degli insegnamenti impartiti sia molto alta e, conseguentemente, anche il rendimento degli studenti.

Mondo e società, oggi come ieri, sono in continuo mutamento, sollecitati da problematiche di vario genere, dalla salute, alle necessità lavorative dei genitori, alle richieste occupazionali dettate dal mondo del lavoro, alla necessità di essere aperti al mondo ma, allo stesso tempo, gelosi conservatori delle proprie radici culturali, troppo spesso dimenticate in nome di un livellamento storico e culturale che non tiene conto delle peculiarità delle singole aree. La necessità di un richiamo costante alle proprie radici è particolarmente importante in un territorio come il nostro a forte vocazione autonomista.

Le istituzioni che si occupano di progettare la scuola trentina del futuro dovrebbero essere, quindi, animate da tre principi fondamentali:

1) Flessibilità, accogliendo e cavalcando i mutamenti costanti che caratterizzano le esigenze della società umana, considerando il progresso tecnologico ma non dimenticando la storia che ci ha condotti fin qua. Senza di essa non esisterebbero né presente né futuro.

2) Rigore. È fondamentale che non solo il comparto docenti sia tenuto a rispettare le regole di convivenza e buona educazione e le normative imposte da ogni Istituto, ma anche le famiglie, prime beneficiarie.

3) Autonomia. La scuola trentina, in virtù dell’autonomia che gode nel settore dell’istruzione, dovrebbe sempre valutare con molta attenzione i provvedimenti nazionali, adattandoli alle esigenze peculiari del territorio, che differisce, inevitabilmente, da quello di altre regioni.

MISURE CONCRETE

LINGUE STRANIERE

Nella scuola trentina del futuro dovrebbe essere imposto lo studio non solo dell’inglese ma anche del tedesco in tutte le scuole di ordine e grado, dall’avvicinamento durante la scuola dell’infanzia alla quinta superiore, con possibilità di ottenere le CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, supportate, per quanto riguarda il costo, da un contributo provinciale per gli studenti fino ai 25 anni. Sapere l’inglese oggi è qualcosa di scontato che non rende competitivi. È necessario conoscere bene almeno un’altra lingua e, considerate le tradizioni e la storia del nostro territorio il tedesco risulta la scelta più naturale. A tal proposito sarebbe opportuno, in virtù dell’Euregio, estendere il bilinguismo anche al nostro territorio provinciale.

ESTENSIONE DEL MONTE ORARIO DELLE MATERIE DI AMBITO UMANISTICO.

Viviamo in un mondo dominato dalla tecnologia e dai saperi scientifici in generale, che devono continuare ad essere coltivati. Tuttavia, saper parlare e scrivere bene, essere padroni sicuri delle proprie radici è fondamentale per non diventare analfabeti funzionali e cittadini passivi. Sarebbe importante portare almeno a tre le ore di storia a settimana dalla primaria al quinto anno di superiori e rendere obbligatorio lo studio della geografia fino al termine del ciclo di studi, con moduli specifici relativi all’Euregio e alla storia dell’Autonomia. Il presupposto è questo: se non conosco la mia storia non so chi sono e cosa posso diventare; se non conosco la geografia non posso prendermi cura del mio ambiente.

La scuola trentina del futuro dovrebbe garantire uno standard qualitativo elevato, in grado di competere con i migliori sistemi educativi europei.

CERTIFICAZIONI BES

Le certificazioni degli alunni BES dovrebbero essere effettuate solo ed esclusivamente dall’APSS, in modo da avere un iter uguale per tutti e in modo che la PAT possa avere sempre sotto-controllo il trend crescente di questi studenti. Le certificazioni, inoltre, dovrebbero essere ripetute ogni anno, per vedere se gli studenti hanno ancora bisogno dei mezzi dispensativi-compensativi.

RAPPORTO SCUOLA PUBBLICA E SCUOLA PARITARIA

La scuola paritaria dovrebbe essere trattata con la stessa dignità della scuola pubblica. Decidere di mandare il proprio figlio in questi istituti è un diritto educativo del singolo che va rispettato. Il lavoro dei docenti è identico a quello dei colleghi della scuola statale, pertanto deve essere garantita la pari opportunità e, quindi, la possibilità di poter prendere parte a eventuali concorsi non solo nazionali ma anche straordinari indetti dalla provincia. È inoltre necessario procedere al più presto a una totale e definitiva parificazione degli stipendi, per non incorrere in discriminazioni.

RAPPORTO ISTITUZIONI E SCUOLA

L’autorità competente dovrebbe sempre far sentire la propria presenza, visitando settimanalmente una scuola della provincia e ascoltando le osservazioni di presidi e insegnanti.

lingue straniere: potenziamento della lingua tedesca nelle scuole di ogni ordine e grado (da asilo nido a scuole superiori), aumento del numero degli istituti sul territorio provinciale con offerta formativa bilingue (asilo nido-scuola dell’obbligo);

possibilità di ottenere le certificazioni linguistiche anche con un contributo provinciale per gli studenti fino ai 25 anni.

– avvicinamento mondo del lavoro alla scuola; interazione della filiera scolastica (scuola professionale-istituto tecnico – università- associaz di categoria)

– la valorizzazione delle scuole/percorsi professionali, per aumentare la consapevolezza del valore della professione artigiana e la sua percezione anche ai fini di una loro scelta da parte degli studenti per esempio seguendo il modello altoatesino che prevede dei percorsi come maestro artigiano, maestro artigiano del legno, maestro casaro ecc.; inserimento materie/laboratori applicativi come utilizzo macchine controllo numerico per sviluppare abilità che oggi un mercato integrato richiede; periodi stage in aziende durante il percorso più estate già dal primo anno;

– potenziamento-ripensamento degli istituti tecnici e istituti alberghieri, per favorire sempre più domanda ed offerta del mercato del lavoro del territorio con percorsi ad hoc (nuovi indirizzi o rimodulazione indirizzi esistenti) per favorire l’inserimento immediato nel contesto trentino (es. grande richiesta di tecnici meccatronici, elettricisti, meccanici), potenziamento percorsi orientativi;

– aumento rapporti di scambi all’interno dell’Euregio con insegnanti;

– UNIVERSITA’: ripensamento alloggi opera universitaria – solo per eccellenza vera, no sopravvivenza a 18;

– riserva numero alloggi per le valli del territorio provinciale più disagiate/lontane sia per scuola superiore che per università; es. se un ragazzo di una valle ha desiderio di fare il medico ho il 50% della possibilità o forse di più che voglia tornare a casa propria a vivere e svolgere la professione- no spopolamento, no carenza medico;

9) IL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La struttura produttiva del territorio della Provincia di Trento è caratterizzata, analogamente alla vicina Provincia di Bolzano, da una larga presenza di microimprese (ovvero realtà con meno di dieci addetti) che rappresentano il 93% del totale delle unità produttive presenti ed impiegano circa il 46% degli addetti complessivi e di converso da una quota particolarmente modesta di imprese di maggiori dimensioni (oltre 50 addetti: meno dell’1% delle imprese e il 31% degli addetti (dati da fonte Infostatistica 01/2022 “Progetto congiunto ISPAT-ASTAT I sistemi produttivi delle Province autonome di Trento e di Bolzano” – “Il sistema delle relazioni nelle microimprese del Trentino” aprile 2022)

Le microimprese attive sul territorio rappresentano la struttura portante del sistema produttivo e contribuiscono in maniera importante alla creazione di posti di lavoro e alla formazione della ricchezza (cfr. medesime fonti).

Con riferimento alle dimensioni, quattro imprese su cinque hanno meno di tre addetti. Ciò considerato appare chiaro come questo segmento prezioso e vitale sia per la ricchezza che per l’occupazione creata, debba essere maggiormente oggetto di politiche mirate ad evitare la loro chiusura e di converso favorirne lo sviluppo e la crescita. Politiche poco accorte hanno determinato una massiccia fuoriuscita/mobilità da tali realtà di risorse che vengono accolte non appena terminato il proprio ciclo di studi presso le realtà scolastiche e universitarie presenti in provincia e formate nell’apprendimento concreto ad elevato valore tecnico-professionale dell’attività lavorativa svolta verso realtà più grandi, spesso anche fuori provincia. Viene così depauperato il know-how di piccole realtà, e le eccellenze aziendali presenti con competenze e know-how specifici anziché crescere, muoiono (es. realtà artigiane, perdita di sapere artigiano, così come aziende hi tech).

Risulta necessario varare misure mirate per garantire la crescita professionale di tali realtà, favorendo sinergie tra queste in un ciclo virtuoso continuo. Mantenere alta l’occupazione in tali imprese, consente la loro concorrenzialità, la possibilità di espansione e la loro capacità di assorbire ed accogliere i giovani che terminano i cicli scolastici presenti sul territorio, dagli istituti professionali agli istituti tecnici sino ai percorsi universitari.

MISURE CONCRETE

nuovi bandi provinciali devono prevedere esclusione dei beneficiari nel caso in cui questi concorrano alla misura grazie all’assunzione di dipendenti appartenenti al medesimo settore al fine di disincentivare la migrazione tra aziende del medesimo settore (bando che prevede contributi per assunzioni di nuovo personale che in realtà nuovo non è, ma che viene sottratto ad altre microimprese grazie al potere contrattuale legato all’incentivo stesso) es basta verificare aumento RAL dipendenti oggetto di bandi; nuovi assunti devono essere tali;

snellimento procedure previste per fruizione vari bandi provinciali (qualsiasi oggetto, da contributo per finanziamento, a formazione) alleggerendo il carico documentale richiesto all’impresa es. con deleghe PAT al reperimento (attraverso commercialista della società) o onere PAT reperimento interno (es. bilanci), evitando la necessità di ricorrere a soggetti terzi che gestiscono la pratica ma che ne lucrano la misura.

Identificare strumenti di fidelizzazione al lavoratore che resta in azienda es. istituire premio fedeltà 3-5-8-10 anni? verificare statistiche con Agenzia del lavoro; commissionare studi specifici;

No a contributi a favore di società che aprono unità locale in trentino e poi chiudono non appena percepito il contributo- SERVE spostamento sede legale; maggior controllo per aperture unità locali

Applicare sgravi fiscali in particolare con aziende ad alto contenuto tecnologico, High Tech e tutte aziende del settore terziario che fanno crescere la produttività. Questa azione avrebbe un doppio impatto positivo, il primo è che società che si occupano di queste tipologie di business non hanno un grosso impatto ambientale e occuperebbero tutti i palazzi o immobili inutilizzati in città (ex. Quartiere Albere). Il secondo aspetto è che verrebbero attratti o mantenuti sul territorio lavoratori qualificati che vanno a ricoprire posizioni di maggiore responsabilità e generalmente secondo il CCNL hanno retribuzioni più alte. Quest’ultime, venendo tassate, accrescono le fonti di finanziamento della Provincia dato che la maggior parte dei tributi rimane in essere sul territorio. Un ulteriore modo per attrarre queste tipologie di società sarebbe orientare delle policy volte alla collaborazione tra fondazioni ed enti ricerca di eccellenza che sono sulla nostra Provincia con quest’ ultime per sviluppare progetti e partnership comuni che hanno l’effetto di attrare investimenti e personale qualificato sul territorio creando un circolo virtuoso per il tessuto economico e sociale.

Implementare la collaborazione tra istanze delle associazioni di categoria e vertici delle fondazioni o partecipate della Provincia creando tavoli permanenti e periodici per area tematica al fine di soddisfare le esigenze e le problematiche di ciascun settore. Questa policy avrebbe lo scopo dell’accrescimento della dimensione media d’impresa che secondo i recenti studi Ispat è una delle principali cause, insieme al timore della perdita di autonomia decisionale, che non permette proficue collaborazioni tra imprese dello stesso settore.

Impegno ad alzare gli standard minimi di salario soprattutto alla luce dei recenti studi in materia di mercato del lavoro e differenziazione salariale tra varie zone dell’Italia e dell’Alto Adige in particolare nei settori: ricettivo, ristorazione, agricoltura, terzo settore, attività professionali e tecniche. Questi ultimi sono fondamentali per l’economia locale vista la quantità di persone occupate in questi settori.

10 GRANDI OPERE – TURISMO

Aumentare collegamenti con le valli su strada e rotaia; consentire il veloce collegamento evita lo spopolamento favorendo pendolarismo (es. Primiero).

Ripristinare la ferrovia Egna-Ora–Predazzo con nuovo tracciato che attraversa la Val di Cembra – Lavis, Trento.

Trasformare la Trento-Male in metro di superficie tra Rovereto e Mezzocorona; corse già previste vanno in Val di Non e ne vengono previste di nuovo a breve tracciato;

Potenziamento ferrovia della Valsugana facendo rete tra hotel e strutture impiantistiche, eventi; carrozze dedicate con vendita prodotti, ristorazione, allestimento storico, trenino natale, laboratori creativi;

Creazione poli termali simil Merano a Levico, altre valli, recupero antiche stazioni termali impero asburgico.

11 FAMIGLIA

La c.d. denatalità é un problema estremamente rilevante oggi che impone l’introduzione di misure volte a sovvertire tale tendenza. Rafforzando l’offerta di asili pubblici e ampliando i sussidi per i genitori, la Svezia è riuscita per ben due volte a rilanciare il proprio tasso di fecondità dagli anni 90 ad oggi

Studi hanno dimostrato come determinante sia risultato innanzitutto la qualità della spesa: misure per offrire asili nido a prezzi sovvenzionati e misure che sostengono il reddito dei genitori sembrano più efficaci rispetto a bonus e altri benefici relativi alla nascita del figlio. In secondo luogo, si è visto come assumano rilievo le aspettative sulla stabilità delle misure introdotte: sostegni alla natalità che siano ritenuti duraturi nel tempo possono avere un impatto più forte nel medio-lungo termine

Dagli studi condotti é inoltre emersa l’efficacia di slegare le politiche di sovvenzione-cura per l’infanzia da limiti reddituali.

Pensando all’Italia ed al Trentino le misure devono essere rivolte a favorire la natalita’ del primo figlio. Interroghiamoci sul perché molte famiglie non hanno oggi figli: scarsa possibilita’ conciliazione lavoro-maternità, assenza possibilità fruizione servizi che sono spesso destinati a chi ha piu figli.

MISURE

Servizi di cura per l infanzia: collegare il servizio del percorso nascita (ostetriche sul territorio) con servizi anche a pagamento di sostegno al post nascita (cura casa, bambino, baby sitter)

Asili nido per tutti: raccolta domande preiscrizioni a partire dal sesto mese di gravidanza, conferma entro un mese dalla nascita per consentire corretta programmazione;

Prevedere servizio che raccoglie e seleziona candidature per baby sitter, raccordo tra uff provincia/comune e figure professionali che hanno seguito corsi specialistici con abilitaz tages mutter o maestre asilo nido- voucher detassati per tali figure

Voucher baby sitter senza limiti reddito

Contributo provinciale tasso mutuo prima casa a partire dal primo figlio slegato da età genitori (no sotto i 36 come misura statale).

Integrazione provinciale per aumento assegno statale a tutti i nati a prescindere reddito prevedendo un tetto per percepire la misura (es max per tutti a 100 euro; se il signor x già li prende dallo stato non c’è integrazione). Misura per il primo ed il secondo. Abdullah ne fa 3/4 comunque. Bisogna incentivare il primo.

Pagamento due/ tre anni di contributi pieni utile per la pensione ad ogni donna per ogni figlio nato; a livello provinciale versamento nel fondo pensione quota di due anni; ciò al fine di consentire riequilibro temporale per quelle madri che riducono poi il tempo lavorativo per prendersi cura della famiglia garantendo lo stesso tempo di fuoriuscita da attvità lavorativa

Verifica su cambio mansione delle donne rientrate al lavoro dopo 1 anno; trasferimento e segnalazione caso se positivo ad assessorato competente e consigliera parità.