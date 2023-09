Elezioni provinciali a Trento: lista Onda con Degasperi candidato presidente

martedì, 19 settembre 2023

Trento – Elezioni provinciali: presentata la lista di Onda, con candidato presedente Filippo Degasperi, consigliere provinciale uscente e capolista Gloria Canestrini, avvocato di Rovereto. Nel programma della lista proposte concrete per migliorare la qualità di vita dei trentini, in particolare su sanità, scuola, casa, lavoro e ambiente. Il candidato presidente Filippo Degasperi svela la squadra di “persone libere che si schierano per la comunità trentina”.

Gli altri candidati sono: Giovanni Salvatore Bella, odontoiatra, Malè; Elena Adami, insegnante dell’Infanzia, Roncegno Terme; Aldo Collizzolli, bibliotecario in pensione, Tione; Sara Battistella, consulente aziendale, Arco; Barbara Calliari, insegnante, Trento; Massimo Corradini, odontoiatra, Trento; Cristina Canal, operatrice RSU, Cavalese; Umberto Cristofori, ex capo giardiniere comunale, Arco; MariaRosa Caola, bancaria, Cavalese; Paolo Crusi, agente di commercio e coordinatore di Onda Trento; Giovanna Chiarani, insegnante e sindaco di Drena; Leonardo De Caro, insegnante, Mezzolombardo; Monica Ghezzi, pediatra, Trento; Germano Fatturini, allenatore, Rovereto; Cinzia Giovannini, Segonzano; Gabriele Galli, insegnante e consigliere comunale, Rovereto; Daniela Gualazzi, pensionata e coordinatrice Lavoratori Progettone, Rovereto; Ivo Ioratti, ex consigliere circoscrizionale del Bondone, Levico; Michela Lupi, insegnante sc uola dell’Infanzia, Trento; Marco Moientale, allenatore, Rovereto; Erika Moltrer, ostretica, Trento; Catello Muollo, tecnico di laboratorio, Rovereto; Marina Naimor, insegnante, Ballarsa; Giovanni Jonny Perugini, consigliere comunale, Nago Torbole; Sabrina Paresco, operatore socio-assistenziale, Caldonazzo; Ivan Abel Robert, ex consigliere comunale, Lavis; Angela Verardo, chef, Trento; Giovanni Spagnolli, ortopedico ed ex assessore comunale, Rovereto; Letizia Vicari, agente immobiliare Alto Garda; Salvatore Andrea Spena, sottufficiale dell’esercito, Trento; Meri Vicentini, infermiera, Rovereto; Angelo Trainotti, ex assessore comunale ed ex ufficiali alpini, Ala.