Elezioni provinciali a Trento: la lista del Movimento 5 Stelle

sabato, 9 settembre 2023

Trento – E’ stata presentata la lista del Movimento 5 Stelle per le elezioni provinciali a Trento, in programma il 22 ottobre. Candidato presidente Alex Marini, consigliere provinciale uscente.

I CANDIDATI

Salvatore Alescio, impiegato Noto (SR) 25/03/1973 Trento

Giulio Angelini, insegnante Milano (MI) 03/01/1976 Dro

Angela Asciutto, funzionaria PA Palermo (PA) 08/07/1967 Levico Terme

Giuseppe Cestari, metalmeccanico Trento (TN) 24/04/1966 Civezzano

Mariagrazia Cherotti, addetta servizi Arco (TN) 18/08/1978 Mezzolombardo

Marcella Concli, assistente informatico Trento 13/12/1959 Trento

Vanda Cristelli, segretaria contabile Baselga di Pinè (TN) 12/12/1952 Fornace

Maurizio Dal Bianco, insegnante Bologna (BO) 22/10/1964 Levico Terme

Alessandro Dalbosco, ingegnere Rovereto (TN) 06/06/1977 Rovereto

Dario Di Blasi, consulente d’arte cinematografica Rovereto (TN) 09/09/1946 Rovereto

Adolfo Di Corrado, consulente sicurezza sul lavoro Genova (GE) 03/08/1954 Pergine Valsugana

Paolo Di Gaetano, ispettore previdenziale Roma (RM) 09/11/1963 Trento

Gabriele Di Rosa, operaio Modica (RG) 07/03/1996 San Michele all’Adige

Bruna Fellin, funzionaria in pensione Trento 12/02/1947 Trento

Gloria Fontana, impiegata amministrativa Salò (BS) 18/03/1962 Trento

Annamaria Frioli, formatrice Trento 07/01/1954 Trento

Daria Giacomolli, imprenditrice commerciale Rovereto (TN) 21/04/1956 Brentonico

Clirime Ibrahimllari, servizi telefonia Korce (Albania) 26/07/1968 Trento

Alex Marini, consigliere regionale (TN) Tione Di Trento 21/12/1977 Rovereto

Carmen Martini, consulente formatrice Cles (TN) 17/07/1961 Trento

Andrea Matteotti, ingegnere PA Riva del Garda (TN) 11/04/1962 Riva di Garda

Paolo Minotto, ex consulente servizi disabilità Castellanza (VA) 28/09/1970 Dro

Marco Montebello, tecnico di radiologia Giulianova (TE) 12/08/1961 Pergine Valsugana

Giovanna Murgia, funzionaria PA Cagliari 14/05/1971 Trento

Carmen Odorizzi, maestra scuola d’infanzia Cles (TN) 14/07/1968 Ville D’Anaunia

Francesca Osti, insegnante Borgo Valsugana 20/11/1960 Trento

Lorenza Pedrini, infermiera Lasino (TN) 07/01/1966 Arco

Pizzini Luca, metalmeccanico Tione di Trento (TN) 26/01/1990 Borgo Chiese

Michele Setti, funzionario PA Rovereto (TN) 07/08/1976 Rovereto

Caterina Sorbara, insegnante Vibo Valentia (VV) 16/08/1980 Folgaria

Marina Stefani, bancaria Borgo Valsugana (TN) 22/07/1965 Grigno

Rudi Tranquillini, insegnante Rovereto (TN) 19/12/1966 Villa Lagarina

Marco Valle, perito infortunistica stradale Trento (TN) 04/02/1964 Trento

Cristiano Zanella, commercialista Trento 07/07/1969 Trento

Tullia Zanetti, sindacalista in pensione Bagolino (BS) 07/10/1956 Storo