Elezioni provinciali a Trento, la Lega punta su Fugatti

sabato, 25 febbraio 2023

Trento – I partiti scaldano i motori in vista delle elezioni provinciali. Nella prossima settimana sono previsti incontri nei diversi schieramenti per definire programmi e candidati presidenti alla Provincia di Trento.

La Lega è uscita alla scoperto e punta su Fugatti (nella foto): “Bene il confronto che c’è stato tra il ministro Matteo Salvini e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti sulle grandi infastrutture di cui il Trentino ha bisogno. È l’ennesima dimostrazione come la Lega al Governo e in Provincia lavora intensamente per velocizzare nel più breve tempo possibile e dare le risposte sulla viabilità e sulla mobilità che i trentini chiedono da decenni. Bene poi la conferma di Salvini per la ricandidatura di Fugatti alle prossime elezioni di ottobre. Come ha ricordato il segretario della Lega con Fugatti si vince perché ha governato bene il Trentino in questi anni”, dichiara il commissario della Lega Trentino Diego Binelli.