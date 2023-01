Elezioni provinciali a Trento: in corsa anche la Democrazia Cristiana

lunedì, 23 gennaio 2023

Trento – Verso le elezioni provinciali. Nei giorni scorsi si è riunita la Direzione della Sezione Trentina della Democrazia Cristiana per definire il percorso da intraprendere verso le elezioni provinciali dell’autunno. Al termine del confronto i presenti hanno deciso di predisporre una lista della Democrazia Cristiana, nel solco del rilancio del partito ormai in fase avanzata a livello nazionale, che vedrà nel Congresso un’ulteriore tappa molto importante.

“L’interesse prioritario – si legge in una nota della Sezione Trentina della Democrazia Cristiana – è quello di ricostituire anche a livello locale la presenza del Partito storico, sulla base valoriale che da sempre lo caratterizza, nonché della tradizione di uomini e di comportamenti.

Non si è presa in considerazione la questione “collocazione” della lista, ritenendola di minore importanza, questione comunque rimandata in attesa anche di una più chiara definizione del quadro generale, fermo restando l’orientamento già definito a livello nazionale verso il “Centro”.

Per quanto riguarda il simbolo, stanti i problemi che potrebbero insorgere nell’uso dello Scudo Crociato, si è ritenuto di optare fin da subito per il Drappo Crociato, già utilizzato dal partito in altri contesti senza problemi di sorta”.