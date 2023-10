Elezioni Provincia di Bolzano, si vota: modalità, liste e candidati

domenica, 22 ottobre 2023

Bolzano – Elezioni provinciali 2023 in Alto Adige: oggi, domenica 22 ottobre, 429.841 altoatesine e altoatesini possono decidere chi li rappresenterà in Consiglio provinciale per i prossimi cinque anni. Con 16 liste e un totale di 488 candidati, la scelta è più ampia che mai. I 35 nuovi consiglieri eleggeranno quindi la nuova o il nuovo presidente della Provincia e i suoi vice, nonché le assessore e gli assessori provinciali.

Il totale degli aventi diritto è di 429.841 persone e comprende anche i 42.197 elettori residenti all’estero che potrebbero aver già espresso il loro voto per corrispondenza. Le buste contenenti la scheda elettorale devono pervenire all’Ufficio elettorale provinciale entro oggi 20 ottobre per essere prese in considerazione. Attualmente sono pervenute oltre 12.500 buste.

I 387.644 aventi diritto residenti in Alto Adige, di cui 190.976 uomini e 196.668 donne, possono esprimere il proprio voto oggi – domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 21 – presso la sezione elettorale indicata sulla tessera elettorale, tra le 500 presenti in tutto l’Alto Adige. Per poter effettuare il voto si devono presentare la tessera elettorale e la carta d’identità. Chi non è in possesso della tessera elettorale o la possiede soltanto danneggiata, può ottenere un duplicato o un certificato sostitutivo presso l’Ufficio elettorale comunale. Gli uffici elettorali nei Comuni sono aperti dalle 7 alle 21.

La votazione si effettua barrando il simbolo della lista prescelta sulla scheda elettorale. Nelle righe a destra di ciascun simbolo è possibile esprimere un voto di preferenza per riga, per un massimo di quattro voti di preferenza in totale. A tal fine dovrà essere indicato il cognome del candidato ed in caso di omonimia anche il nome o il luogo o la data di nascita. Non è più possibile esprimere un voto di preferenza utilizzando il numero di lista del candidato. I voti di preferenza devono andare alle persone appartenenti alla lista, in caso contrario il voto di preferenza non è valido.

Presso il Centro elettorale, allestito presso il Palazzo provinciale 1 in piazza Magnago 1 a Bolzano, fervono i preparativi. Le schede elettorali ed i documenti necessari per le elezioni sono stati predisposti e saranno consegnati alle singole sezioni. Sono stati inoltre definiti i presidenti dei seggi elettorali preposti allo spoglio dei voti pervenuti per posta. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la conclusione della votazione, alle ore 21.

I Comuni interessati: Aldino – Andriano – Anterivo – Appiano sulla SdV – Avelengo – Badia – Barbiano – BOLZANO -Braies -Brennero -Bressanone -Bronzolo – Brunico – Caines – Caldaro sulla SdV – Campo di Trens – Campo Tures – Castelbello-Ciardes – Castelrotto – Cermes – Chienes – Chiusa – Cornedo all’Isarco – Cortaccia sulla SdV – Cortina sulla SdV – Corvara in Badia – Curon Venosta – Dobbiaco – Egna – Falzes – Fiè allo Sciliar – Fortezza – Funes – Gais – Gargazzone – Glorenza – La Valle – Laces – Lagundo – Laion – Laives – Lana – Lasa – Lauregno – Luson – Magrè sulla SdV – Malles Venosta – Marebbe – Marlengo – Martello – Meltina – Merano – Monguelfo-Tesido – Montagna sulla SdV – Moso in Passiria – Nalles – Naturno – Naz-Sciaves – Nova Levante – Nova Ponente – Ora – Ortisei – Parcines – Perca – Plaus – Ponte Gardena – Postal – Prato allo Stelvio – Predoi -Proves – Racines – Rasun-Anterselva – Renon – Rifiano – Rio di Pusteria – Rodengo – Salorno sulla SdV – San Candido – San Genesio Atesino – San Leonardo in P. – San Lorenzo di Sebato – San Martino in Badia – San Martino in Passiria – San Pancrazio – Santa Cristina V. – Sarentino – Scena – Selva dei Molini – Selva di Val Gardena – Senale-San Felice – Senales – Sesto – Silandro – Sluderno – Stelvio – Terento – Terlano – Termeno sulla SdV – Tesimo -Tires – Tirolo – Trodena nel parco n. – Tubre – Ultimo – Vadena – Val di Vizze – Valdaora – Valle Aurina – Valle di Casies – Vandoies – Varna – Velturno – Verano – Villabassa – Villandro – Vipiteno

Questo l’ordine dei simboli sulla scheda elettorale:

1 TEAM K

2 MOVIMENTO 5 STELLE

3 ENZIAN SÜDTIROL

4 STF SÜDTIROLER FREIHEIT

5 PD PARTITO DEMOCRATICO – DEMOKRATISCHE PARTEI

6 VERDI GRÜNE VËRC

7 FRATELLI D’ITALIA

8 LA CIVICA

9 JWA – WIRTH ANDERLAN

10 DIE FREIHEITLICHEN

11 FORZA ITALIA

12 VITA

13 CENTRO DESTRA

14 SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

15 LEGA SALVINI ALTO ADIGE SÜDTIROL – UNITI PER L’ALTO ADIGE

16 FÜR SÜDTIROL MIT WIDMANN

I CANDIDATI

TEAM K

Köllensperger Paul

Rieder Maria Elisabeth

Perasso Davide

Dragogna Giuliana

Ploner Franz

Sleiter Eugen

Senfter Ausserhofer Monika

Ploner Alex

Peintner Christian Patrick

Hainz Roland

Avesani Barbara

Perini Stefano (Stefan)

Fink Margareth

Abram Lukas

Hafner Markus

Mahlknecht Sabine

Zössmayr Thomas

Aichner Elmar

Del Marco Giada

Cologna Matthias

Lochmann Martin

Russo Lucia

Marangoni Tommaso

Rainer Tanja

Donegà Walter

Kurz Dorothea

Schaffler Rolando

Dejaco Ingeborg

Sprenger Markus

Trevisani Katia

Ruffa Josef

Kiem Sabine

Piani Gianguido

Theiner Michaela

Mongelli Mauro

MOVIMENTO 5 STELLE

Nicolini Diego

Fortini Maria Teresa

Morrone Francesca

Falk Markus

Barbieri Davide

Cosenza Jacopo

Valle Adriana

Lucchi Simonetta

Aufderklamm Martin (Martino)

Antholzer Sonia

Giacomoni Paolo

Menegon Lorenzo

Volpotti Fabio

Natale Marco

Jara de la Cruz Aurea

Franchi Marialuisa

Pizzini Franco

Rizzone Alessandro

Kofler Hansjörg

Accettulli Antonio (Michele)

Di Domenico Elisa

Pizzuto Monica

Lorenzi Giacomo

Oro Roberto

Tomaino Maurizio

Tavernar Giovanna

Salerno Denis

Veronese Valter

Boldrin Eddy

Recchia Francesca

Grimaudo Domenico

Schiavon Barbara

Piol Manuela

Lizzo Adriana

ENZIAN

Unterholzner Josef

Haller Anita

Mauracher Martin

Hilber Ulrike Maria

Ferranti Bruna Patrizia

Stadler Christian

Netschada Jasmine

Moosmair Walter

Oberrauch Frowin

Barchetti Cristina

Leitner Otmar

Schick Hannes

Pircher Bernhard

Farci Serenella

Gögele Angelika

Kirchler Martin

Sanoll Heinrich

Zingerle Anna

Dissertori Martin

Orlandi Monica

Perugini Andreas

Pribyl Jiri

Klotz Georg

STF SÜDTIROLER FREIHEIT

Knoll Sven

Atz Tammerle Myriam

Zimmerhofer Bernhard

Rabensteiner Hannes

Meister Karin

Pixner Benjamin

Gasser Jonas

Campidell Reinhild

Tutzer Andreas Markus

Malfertheiner Aaron

Pöhl Hofer Eva

Straudi Werner (Bobby)

Brachetti Peter

Reichhalter Cindy

Unterberger Stefan

Sottsas Andreas

Oberkofler Berger Maria

Lang Norbert

Platter Erwin

Tappeiner Esther

Franz Thomas

Hilber Bernhard

Seeber Reichegger Birgit

Andreaus Thomas

Kirchler Reinhard

Tammerle Trocker Stefanie

Pirhofer Stefan

Unterfrauner Konrad

Renner Veronika

Steinkasserer Laner Walburga

PD PARTITO DEMOCRATICO – DEMOKRATISCHE PARTEI

Repetto Sandro

Zanotti Sonia

Calò Pietro (Peter)

Prader Costa Renate

Pisciali Andrea

Rossi Saretto Daniela

Diaby Bassamba

Bonomini Monica

Sgarbossa Stefano

Paris Elena

De Paola Remo

Tomi Renata (Gabriella)

Amodio Francesca

Bacchiega Ubaldo

Balbinot Fiorella

Bratzu Andrea

Bancaro Monica

Dellantonio Elio

Bianchin Serena

Di Lucrezia Daniele

Carlino Rosa

Martinelli Andrea

Carrara Alessandra

Nones Giorgio

Crestani Angelina

Rigotti Mario

Endrizzi Sara

Schiavo Silvano

Hameed Humera

Serafini Antonio (Toni)

Jancarova Ferro Sarka

Singh Ravinderjit

Melis Viviana

Staffler Uwe

Syed Mohammad Imtiaz

VERDI GRÜNE VËRC

Foppa Brigitte

Giunta Sabine

Staffler Hanspeter

Oberkofler Zeno

Mussner Elide

von Wohlgemuth Felix

Angelucci Giulio

Rohrer Madeleine

Di Biasio Luca Laurenti

Zucali Francesca

Renzler Katja Elisabeth

Rigamonti Roberta

Aichner Peter

Bertolini Luca

Bologna Helmut

Brecelj Majda

Casal Lea

Cristofoletti Camilla

Dondio Elena

Fassa Erica

Fatnassi Chafai

Lemayr Barbara

Mahlknecht Ingeborg (Inge)

Martinolli Giorgia

Molin Anna Maria

Niederkofler Hans Peter

Ortner Johannes

Peruffo Antonio

Planer Tobias (Tobe)

Prenner Gabriel

Profanter Simon

Rossi Andrea

Stenico Verena

Troger Christian

Vullo Pascal Daniel

FRATELLI D’ITALIA

Galateo Marco

Borin Bruno

Zampieri Paola

Bova Antonio

Forest Alessandro

Stagni Stefano

Myftiu Tritan (Tani)

Scarafoni Anna

Cantoro Luigi Antonio

Valenti Rosa

Tondini Mario

Daves Irvin

Franchino Linda Zaira

Morato Mauro

Salvadori Diego

Baratto Floriano Pietro

Borgogno Katia

Calcagno Ornella

Cestari Andrea

Coletti Patrizia

Fermanelli Simona

Ferraro Pasquale

Jabbour Antoine

Lenzi Gabriella

Lorenzi Ivo

Lucci Andrea

Nero Ilenia

Norcia Oreste

Oliveri Rosanna

Palazzi Enrico

Pederzini Sandra

Poliseno Christian

Savio Judith

Vicentini Mattia

Zancla Alessandro

LA CIVICA

Albieri Emanuela

Gennaccaro Angelo (Genna)

Zaccaria Nerio

Gander Stefania

Filippin Mattia

Della Ratta Claudio

Hristov Mirche

Pocher Alex

Battisti Giorgia

Bonvicini Matteo-Paolo

Chniouli Abdallah (Ab)

Iannì Carmen Katia

Cirimbelli Elio

Colletti Leonardo

Manfredi Giorgia

Dalla Zuanna Renato

Duso Loris

Marchese Rosalia (Rosi)

Federico Roberto

Gambetti Vitantonio

Marino Pasqualina (Lina)

Kraler Alexander

Nardo Manuel

Parise Kathia

Pellizzari Simone

Roat Giorgio

Ravagnani Alice

Rossi Luigi

Sciretta Franco

Taranto Claudia

Tirello Francesco

Tinebra Alice

Toccolini Adriano

Tusha Dhurata

Zine Sekali Samir

WA – WIRTH ANDERLAN

Wirth Anderlan Jürgen

Haller Wilhelm

Königsrainer Hartwig (Hartl)

Rella Daniel

Colli Andreas (Colli)

Singer Susanna

Stecher Daniel

Kircher Paul

Galeone Michele

Liensberger Stefan

Oberprantacher Artur

Aichner Ulrike (Ulli)

Major Thomas

Dunkel Herward Arno

Bacher Arthur

Andergassen Wolfgang

Moser Ulrich Christoph

Steger Christian

Hofer Manuela

Ragginer Evelyn

Schatzer Monika

Ritsch Heidi

Hofer Eva

Gostner Cornelia

Rautscher Arno

Rohregger Sonja

Fuchs Barbara

Nusser Manuela

Hofer Leah Maria

Stockner Manuela

Kirchler Hildegard

Clementi Roman

Putti Christine

Scheiber Martin

Minisini Sonja

VALFDIE FREIHEITLICHEN

Zoderer Sabine

Mair Ulli

Leiter Andreas (Reber)

Mahlknecht Otto

Stauder Roland

Zwerger Dietmar (Jack)

Amort Manuel

Aukenthaler Dieter

Brugger Josefa (Romy)

Dellagiacoma Josef

Eder Manuela

Enz Peter

Fischer Martin

Frick Walter

Gaiser Reinhard

Lanbacher Elisabeth (Lisi)

Larcher Marco (Markus)

Leiter Christian

Matscher Günther

Matscher Julia

Meraner Sonja

Plattner Monika

Reinstaller Renate

Rosatti Hubert

Sader Michael

Stocker Sigmar (Guggi)

von Ach Florian

Waldner Otto (Saltenhofer)

FORZA ITALIA

Vettori Carlo

Murano Franco

D’Amico Daniele

D’Aurelio Maurizio

Bertoletti Matteo

Arman Antonio

Spampanato Carmelina

Mahmudy Davide

Sculco Sandra

Cutrupi Carmelo

Mariani Caterina

Kiem Bernhard

Matteazzi Anna

Orlandini Antonietta

Magrelli Lucilla

Notaristefano Angelo

Martini Daniela

Cappello Paola

Stocchetti Michela

Irsara Siglinde

VITA

Holzeisen Renate

Tagnin Lorena

Kühebacher Hannes

Pellegrini Mattia

Marotta Mirko

Felderer Renate

Schöpf Rudolf

Berti Irene

Adami Maurizio

Pichler Brunhilde

Ravanelli Renato

Demichiel Erwin

Adami Giorgio

Parente Grazia

Bertagnolli Fabio

Cossarini Nathalie

CENTRO DESTRA

Maturi Filippo

Brillo Patrizia

Polato Loris (Vespa)

Sandroni Marco (Markus)

de Marzani Joachim Vittorio (Dema)

Gruber Paternoster Sabine

Liverani Amelia (Bianchi)

Fraschetti Antonio (Tony)

Battisti Antonio

Armanini Sergio

Baffo Angelo

Piccolin Ettore

Gattuso Franceschina

Andreani Rosario (Rosario)

Andreani Daniela

Balasini Elisa (Kiki)

Bettio Lucia

Brunner Camilla

Burchiellaro Manola

Corradi Alessio

Farese Roberto

Fondriest Stefan (N8)

Fanchin Manuela (Glamour)

Foraboschi Christian (Bruno)

Fulciniti Stefano

Galasso Davide

Gigli Sonia

Giardino Emmanuele Antonio

Pintarelli Fabio (Pinta)

Poltronieri Carla

Rinceri Andrea Salvatore

Ruzzene Mauro

Salute Sara

Scaccia Marcello

Sonetti Petra

VP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Kompatscher Arno

Achammer Philipp

Alfreider Daniel

Deeg Waltraud

Tröger Verena

Aichner Thomas

Amhof Magdalena

Brunner Peter

Egartner Christian

Frank David Michael

Hochgruber Kuenzer Maria Magdalena

Künig Anna

Lanz Gerhard (Gert)

Lintner Paul

Locher Franz Thomas

Markart Annemarie

Mayr Dieter

Mayr Manfred

Messner Hubert

Morandell Gabriele (Gabi)

Mussak Hannes

Noggler Josef (Sepp)

Pamer Rosmarie

Peintner Stefanie

Perwanger Magdalena

Renzler Helmuth

Schuler Arnold

Stauder Harald

Steger Robert Alexander

Tauber Helmut

Telser Jutta Franziska

Vallazza Manfred (Manni)

Von Wenzl Matthias

Von Wohlgemuth Marta

Walcher Luis

LEGA SALVINI ALTO ADIGE SÜDTIROL – UNITI PER L’ALTO ADIGE

Bianchi Christian

Vettorato Giuliano

Bessone Massimo

Mattei Rita

Selle Roberto

Oberrauch Maria Christine (Bensi)

Monteleone Alexander (Monte)

Pedri Valter

Parise Martine

Ploner Margareta (Maggy)

Dallago Luca

Adami Sabrina

Bondoni Alan

Bergo Tania

De Iorio Oscar

Schileo Alessandra

Stancher Renato

Brunner Monika

Marzaro Alessandro

Morandell Maximilian (Max)

Zattin Menapace Mirko

Luggin Robert

Belluzzo Daniela

Giorio Lucio

Bighignoli Daniela

Pakulska Sylwia Malgorzata

Cavallaro Davide

Segna Luca Simone

Munteanu Flavius Florin

Bazzoli Massimo

Salober Iris

Mosé Andrea

Flaim Stefania

Stocker Rosmarie (Rosi)

Lotti Claudio (Caio)

FÜR SÜDTIROL MIT WIDMANN

Widmann Thomas

Moroder Ewald

Rubatscher Marina

Nogler Laura

Demetz Sabine

Gänsbacher Bernhard Franz Georg

Haller Anna Maria

Haller Evelyn

Holzner Bettina

Hofer Eberhard

Karadar Peter

Kiem Silke

Kritzinger Elias

Lobis Mathias

Montecchio Paolo

Münster Julia

Ploner Kurt

Pohl Heiner

Recla Luca

Streitberger Arianne Christine Constanze

Traut Michael

Vigna Hermes