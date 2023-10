Elezioni Provincia di Bolzano: la distribuzione dei seggi

martedì, 31 ottobre 2023

Bolzano – Elezioni provinciali 2023. È stato pubblicato il risultato ufficiale delle elezioni della Provincia di Bolzano e vengono confermano i risultati del conteggio preliminare. Il prossimo passo sarà la convocazione del nuovo Consiglio provinciale.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha già firmato il risultato ufficiale delle elezioni, che può quindi essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’Ufficio elettorale informerà via email tutti gli eletti della loro nomina in Consiglio provinciale. Il prossimo passo sarà la convocazione, da parte del presidente della Provincia in carica, della prima seduta del nuovo Consiglio provinciale, già fissato a lunedì 13 novembre.

Distribuzione seggi

Liste Voti % Seggi

SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Preferenze 97.099 34,5% – 13 seggi

TEAM K

Preferenze 31.203 11,1% – 4

STF SÜDTIROLER FREIHEIT

Preferenze: 30.585 10,9% – 4

VERDI GRÜNE VËRC

Preferenze: 25.444 9,0% – 3

FRATELLI D’ITALIA

Preferenze: 16.751 6,0% – 2

JWA – WIRTH ANDERLAN

Preferenze: 16.597 5,9% – 2

DIE FREIHEITLICHEN

Preferenze: 13.838 4,9% 2

PD PARTITO DEMOCRATICO

Preferenze: 9.707 3,5% 1

FÜR SÜDTIROL MIT WIDMANN

Preferenze: 9.647 3,4% 1

LEGA SALVINI ALTO ADIGE SÜDTIROL – UNITI PER L’ALTO ADIGE

Preferenze: 8.545 3,0% 1

LA CIVICA

Preferenze: 7.301 2,6% 1

VITA

Preferenze: 7.223 2,6% 1

MOVIMENTO 5 STELLE

Preferenze: 2.087 0,7% 0

ENZIAN

Preferenze: 1.990 0,7% 0

FORZA ITALIA

Preferenze: 1.627 0,6% 0

CENTRO DESTRA

Preferenze: 1.601 0,6% 0