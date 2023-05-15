Elezioni: Laura Castelletti eletta sindaco di Brescia

Brescia – Il nuovo sindaco di Brescia è Laura Castelletti, coalizione di centrosinistra, che ha ottenuto il 54,85% dei voti, con un vantaggio di quasi 14 punti percentuali sul suo principale avversario, il candidato del centrodestra Fabio Rolfi, fermo al 41,43% (nella foto Laura Castelletti e il suo predecessore Emilio Del Bono).
I RISULTATI
CASTELLETTI LAURA 54,85%
PARTITO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO 20.674 26,65
LAURA CASTELLETTI SINDACO LAURA CASTELLETTI SINDACO 6.095 7,86
+EUROPA-AZIONE-ITALIA VIVA +EUROPA-AZIONE-ITALIA VIVA 5.440 7,01
BRESCIA CAPITALE BRESCIA CAPITALE 2.702 3,48
BRESCIA ATTIVA-VERDI EUROPEI BRESCIA ATTIVA-VERDI EUROPEI 2.180 2,81
AL LAVORO CON BRESCIA-SI SINISTRA ITALIANA-POSSIBILE AL LAVORO CON BRESCIA-SI SINISTRA ITALIANA-POSSIBILE 2.164 2,79
BRESCIA GREEN BRESCIA GREEN 1.645 2,12
BRESCIA 2030 BRESCIA 2030 1.070 1,38
ROLFI FABIO 41,67%
FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI 12.783 16,48
FABIO ROLFI SINDACO FABIO ROLFI SINDACO 9.084 11,71
LEGA SALVINI LEGA SALVINI 5.871 7,57
FORZA ITALIA-PLI FORZA ITALIA-PLI 3.008 3,88
BRESCIA DAVVERO BRESCIA DAVVERO 1.058 1,36
MODERATI VIVA BRESCIA MODERATI VIVA BRESCIA 950 1,22
LUCÀ ALESSANDRO 2.058 2,48%
MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO 5 STELLE 1.085 1,40
UNIONE POPOLARE UNIONE POPOLARE 634 0,82
PARTITO COMUNISTA ITALIANO PARTITO COMUNISTA ITALIANO 339 0,44
MACCABELLI ALESSANDRO 827 1,00%
LA MADDALENA X BRESCIA LA MADDALENA X BRESCIA 796 1,03.