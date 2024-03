Elezioni, il 26 maggio si rinnovano otto Comuni in Trentino Alto Adige

giovedì, 14 marzo 2024

Rovereto (Trento) – Si terranno domenica 26 maggio 2024 le elezioni comunali per la scelta del nuovo sindaco dei Comuni di Laives, Lana e San Martino in Passiria in Provincia di Bolzano e di Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto in Provincia di Trento. È quanto ha stabilito un decreto del Presidente della Regione che ha fissato l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 in contemporanea con le elezioni europee.

Nella stessa data del 26 maggio 2024 è stata fissata anche l’elezione dei consigli circoscrizionali nel comune di Rovereto.