Elezioni comunali: Pier Luigi Mottinelli non si candida a Vione

Vione (Brescia) – Le elezioni amministrative si avvicinano a grandi passi, si stanno definendo liste e programmi. Pier Luigi Mottinelli (nella foto), con una lunga esperienza politica prima da sindaco di Cedegolo, poi da presidente della Comunità Montana e della Provincia di Brescia, è stato invitato da famiglie di Vione, Cané e Stadolina, dove oggi abita, a candidarsi come sindaco di Vione.

Nelle scorse ore Pier Luigi Mottinelli ha sciolto la riserva e indicato i motivi delle sua rinuncia. “Ai cittadini di Canè, Stadolina e Vione e a tutti i visitatori e turisti – spiega Pier Luigi Mottinelli – devo rendere pubbliche le determinazioni a cui sono arrivato, dopo che da settembre alcune famiglie del nostro Comune mi hanno chiesto la disponibilità per candidarmi a sindaco: impegni professionali in società private dell’energia a Brescia e in Italia, non mi permettono di indugiare oltremodo”.

Dopo 30 anni di vita amministrativa comunale, sovracomunale e provinciale Pier Luigi Mottinelli non ha alcun traguardo da conquistare e niente da dimostrare: “L’idea di impegnarmi per la comunità dove abito dal 2009 – aggiunge l’ex presidente della Provincia di Brescia – mi è sembrata naturale, quasi a restituire le opportunità, conoscenze e rapporti che ho maturato, mettendo a comune beneficio le esperienze politiche, amministrative e le relazioni nazionali e internazionali. Il mio impegno è stato quello di ricercare quelle disponibilità ad un impegno civico, libere da sguardi rivolti al passato: non una candidatura contro qualcuno, ma in alternativa alla proposta attuale, rappresentata da un gruppo maturo, in cui cambiano i ruoli, purché nulla cambi”.

“L’idea di tre borghi belli e da valorizzare per le loro qualità, non in competizione tra di loro, senza uno strabismo verso una realtà a discapito delle altre, non ha avuto successo, ma l’impegno continua e chi ha lavorato con me va avanti – prosegue Mottinelli -. L’idea di tre Borghi uniti in un processo verso una forte e solidale Unione dei Comuni e non terra di annessione da parte dei Comuni più forti confinanti, non ha avuto successo. Ringrazio le donne e gli uomini che mi hanno sollecitato e hanno dato la loro disponibilità, ma non sono maturate quelle condizioni che ricercavo, per interpretare il cambiamento che molti, moltissimi sottovoce chiedono ma che poi, alla prova dei fatti, non trova concretezza e ringrazio anche chi, con ironia di dubbio gusto, ha pensato che il mio fosse un profilo troppo politico e ben referenziato, ma più adatto per centri più popolosi della Media Valle, piuttosto che in una comunità dove non è nato, un’idea che si commenta da sola”

Pier Luigi Mottinelli ringrazia “quei consiglieri di maggioranza e minoranza, che con il loro impegno, e il rispetto reciproco, hanno saputo interpretare la democrazia del confronto e auguro a chi si candiderà di lavorare per il bene dei nostri Borghi o non per le sole, seppur legittime, ambizioni personali. Il mio impegno civico e politico ci sarà in ogni caso, nell’aiuto a quelle forze fresche e genuine che vorranno lavorare per il bene delle nostre comunità”.

“Non sono infatti convinto che il “pensiero unico” sia un bene per i nostri Borghi e sono altrimenti convinto che tra le forze giovani e di valore che ho incontrato in queste settimane, c’è chi può prendere il mio testimone – conclude Mottinelli – Mi auguro che dopo questa pubblica dichiarazione si palesino quelle disponibilità civiche e generose e che escano allo scoperto, senza paura alcuna: il cambiamento è alle porte, servono donne e uomini coraggiosi”.