Elezioni comunali: i candidati sindaci a Sondrio, Albosaggia, Bema, Chiesta Valmalenco, Cosio, Gerola e Teglio

domenica, 14 maggio 2023

Sondrio – Sono sette i Comuni della Valtellina al voto oggi, domenica 14, e lunedì 15 maggio: in tre Comuni una sola lista (Albosaggia, Chiesa Valmalenco, Gerola Alta), due candidati e altre liste (Bema, Cosio Valtellino, Teglio) e tre candidati sindaci e 12 liste liste a Sondrio.

I CANDIDATI SINDACI

ALBOSAGGIA – candidato sindaco Graziano Murada lista “Murada sindaco per Albosaggia”

BEMA – candidato sindaco Giovanna Passamonti – lista “Visione Comune”

candidato sindaco Marco Sutti – lista “Per Bema“

CHIESA VALMALENCO – candidato sindaco Renata Petrella – lista “Scaliamo il futuro”

COSIO VALTELLINO – candidato sindaco Simone Spandrio – lista “Fianco a fianco”

candidato sindaco Giorgio De Giobbi – lista “Cosio Valtellino per tutti”

GEROLA ALTA – candidato sindaco Rosalba Acquistapace – lista “Insieme per Gerola”

TEGLIO – candidato sindaco Ivan Filippini – lista “Teglio Unita”

candidato sindaco Laura Branchi – lista “Teglio che verrà”

SONDRIO – candidato sindaco Simone Del Curto – sostenuto dalle liste: Futuro Insieme Simone Del Curto sindaco; Sondrio 2020; Sinistra per Sondrio Del Curto sindaco; Sondrio Democratica per Del Curto; Partito Democratico del Curto sindaco

candidato sindaco Marco Scaramellini – sostenuto dalle liste Marco Scaramellini sindaco Sondrio Viva; Forza Italia Berlusconi per Scaramellini; Popolari Retici; Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni; Sondrio Liberale con Scaramellini sindaco; Lega Scaramellini sindaco

candidato sindaco Luca Zambon – lista Zambon sindaco-Letizia Moratti lista civica.