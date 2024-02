Elezioni comunali: Francesco Bosco candidato sindaco di Temù

giovedì, 1 febbraio 2024

Temù (Brescia) – Francesco Bosco, già direttore del Consorzio Adamello Ski e una lunga esperienza nel settore turistico, si candida a sindaco di Temù. Dopo gli incontri delle scorse settimane Francesco Bosco ha sciolto la riserva e detto sì alla proposta di scendere in campo e dare un contributo per fare crescere Temù. La lista sarà definita nelle prossime settimane e vedrà Fabio Fogliaresi, in caso di vittoria, come vicesindaco. Non farà parte della squadra, ma sarà un sostenitore, Giuseppe Pasina, ex sindaco.

Francesco Bosco (© MoniQue), originario di Bergamo, sposato con Piera Zani di Temù, è una figura di spicco nel settore del turismo alpino: nel 1983 si è specializzato in marketing ed iniziato a collaborare con importanti stazioni sciistiche dell’arco alpino, nel 1985 inizia la collaborazione con il Consorzio Skirama Pontedilegno-Tonale e successivamente assume l’incarico di direttore dell’Adamello Ski Ponte di Legno-Tonale, con il progetto “Grande sogno” che ha portato all’ampliamento del demanio sciabile, valorizzando Temù, creando il collegamento Ponte di Legno-Tonale ed ha fatto compiere un salto di qualità all’intera skiarea. Nel 2008 – dopo aver completato il progetto “Grande Sogno” e rilanciato Temù-Ponte di Legno-Tonale, si è rotto il rapporto con il Consorzio Adamello Ski ed ‘ stato chiamato dalla società Funivie Campiglio, realizzando importanti progetti. Tre anni fa è andato in pensione.

“Da quando sono andato in pensione – spiega Francesco Bosco – ho venduto la casa di Bergamo e scelto di vivere stabilmente a Temù, un bellissimo paese”. “Già in passato – prosegue – mi avevano chiesto di dare un contributo alla comunità di Temù, ma essendo direttore di Funivie Campiglio, che è un concorrente del Comprensorio dell’Alta Valle Camonica, ho sempre declinato l’invito. Invece ora, che sono in pensione, ho accettato la proposta che mi è stata avanzata da Giuseppe Pasina e Fabio Fogliaresi”.

Gli obiettivi? “Ritengo che questo paese ha grandi potenzialità e debba crescere – continua – quindi metto a disposizione la mia esperienza e porterò le mie idee”. La squadra? “Accettando la candidatura a sindaco – conclude Francesco Bosco – ho chiesto di avere al fianco Fabio Fogliaresi come vicesindaco e una squadra di persone che intendono impegnarsi a fare crescere per questo paese che ha grandi potenzialità”.

di Angelo Panzeri