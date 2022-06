Elezioni Comunali, Aprica riconferma Dario Corvi, a Valdidentro manca il quorum

lunedì, 13 giugno 2022

Aprica – E’ stato raggiunto il quorum alle Comunali di Aprica (Sondrio) e il sindaco Dario Corvi (Aprica al Futuro) è stato riconfermato.

In attesa dello scrutinio delle elezioni comunali, che prenderà avvio alle 14, nei Comuni dove c’è un solo candidato si guarda alla percentuale di votanti. Infatti la normativa parla chiaro: “ Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla”.

Ad Aprica si sono recati alle urne il 60,28% dei 1201 elettori e il primo step è stato superato, ora si dovrà attendere lo scrutinio per la verifica dei voti validi.

Invece a Valdidentro – dove c’era un’unica lista con candidato sindaco Massimiliano Trabucchi (Valdidentro venti27) – su 3.297 aventi diritto al voto si è recato alle urne solo il 46.51% e quindi la votazione è nulla e a gestire il Comune arriverà un commissario.

Le altre sfide in provincia di Sondrio: a Valfurva la sfida è tra Gianfranco Saruggia (Valfurva Viva) e Luca Belotti (Esserci), alle urne si è recato il 57,52% su 2.246 elettori; a Valdisotto, dove si è recato alle urne il 52,23% dei 3.209 elettori la sfida è tra Alessandro Pedrini (Vivere Valdisotto) e Valentina Donagrandi (Valdisotto Dinamica); a Val Masino la sfida è tra Simone Songini (Valmasino Valore Comune) e Pietro Taeggi (Insieme con la Val Masino) è alle urne si è recato il 68,31% degli 890 elettori, a Tartano sfida a tre con Enrico Marchesini (Tartano la Val che cambia), Osvaldo Bianchini (Uniti per la Val Tartano) e Giuseppe Vitale (Nuova Tartano) con un’affluenza del 55,56% dei 288 elettori e infine Campodolcino dove si è recato alle urne il 56,03% dei 946 elettori con la scelta tra Enrica Guanella (Campodolcino Guarda avanti) e Carmine Albiniano (Viva Campodolcino).