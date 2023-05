Elezioni comunali a Ponte di Legno: intervento della lista “Partecipare per cambiare”

sabato, 6 maggio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Ultima settimana di campagna elettorale, in vista delle Comunali del 14 e 15 maggio. A Ponte di Legno (Brescia) la lista “Partecipare per cambiare”, con candidato sindaco Ferruccio Bulferetti (nelle foto), ha presentato il programma, articolato in dieci punti, e i candidati consiglieri.

Nel presentare il programma la lista “Partecipare per cambiare” ha diffuso un documento evidenziando alcuni aspetti:

“La realtà amministrativa di Ponte di Legno si è cristallizzata in questi ultimi vent’anni, sotto la stessa regia, concentrando il potere decisionale in mani di pochi sostenuti poi, a vario titolo, da molti. Quindi meriti e demeriti sono tutti riconducibili all’operato via via imposto (neppure per le grandi opere c’è stata una consultazione popolare) poco a potuto la minoranza quando c’è stata.

Se consideriamo il voto una conquista, un diritto irrinunciabile ed un dovere, il nostro invito è di andare a votare, senza condizionamenti e in piena libertà.

E’ questo lo spirito che anima la nostra squadra che si è messa in gioco, e promette un’amministrazione condivisa e trasparente.

Intendiamo superare i conflitti di interesse, vogliamo una netta separazione tra la politica e la gestione delle società partecipate.

Contro gli sprechi evidenti di denaro pubblico, attraverso un’oculata gestione delle risorse che troveremo disponibili (punto della situazione da cui partire) proporremo “molti piccoli interventi” volti però a migliorare la qualità di vita dei dalignesi, non trascurando le opere che non danno grande visibilità ma sono fondamentali: acquedotti e fognature e neppure quelle più evidenti e apprezzabili.

Sono infatti numerose le segnalazioni, le lamentele raccolte per la situazione in cui versano le strade, i parcheggi interrati e a cielo aperto per non dimenticare disordine e sporco.

Si stabiliranno necessariamente priorità, sentiti i cittadini attraverso il dialogo e rispettando i diritti inalienabili della proprietà privata allorquando si andranno ad interessare terreni, passaggi per opere di pubblico interesse (applicazione della norma).

La maggioranza uscente è forse convinta di aver già vinto la partita?! Sorprende, in questi giorni, a fine mandato, la corsa inarrestabile a proporre nuove opere.

Si vuole condizionato l’operato di chi potrebbe essere delegato dalla popolazione in questa tornata elettorale, in alternativa?

Grandi opere, nostre valutazioni:

1) Per le Terme (centro benessere?), Scelta del luogo? Desta non poche preoccupazioni la realizzazione del centro termale in considerazione della nota problematica situazione del luogo e per i preventivati (difficili da rispettare?) equilibri di bilancio.

2) Demanio sciabile. A breve andranno in scadenza gli impianti di risalita, famosi anche a livello internazionale, dall’innegabile valore storico (prima seggiovia monoposto realizzata nel 1949) ed andranno adeguate le bellissime piste esistenti. Interventi quindi da programmare e da progettare, di notevole impegno economico finanziario.

Non si escludono altri investimenti in impianti di risalita, ma non prima di aver valutato impatto ambientale, costi e benefici.

3) L’interramento della statale 42 non solo a Ponte di Legno, ma anche al Tonale è privo dei fondi Anas necessari? Arriveranno tutti i fondi? Si realizzerà?

4) Parco Sozzine: il parco è di proprietà privata degli eredi Panzerini che l’hanno messo in vendita. Dopo gli investimenti fatti dal Comune o dalla SIT passerà a privati?”.