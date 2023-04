Elezioni Comunali a Ponte di Legno: candidati e programma della lista “Partecipare per cambiare”

mercoledì, 26 aprile 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Alla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Ponte di Legno (Brescia) in programma il 14 e 15 maggio la lista “Partecipare per Cambiare“, con candidato sindaco Ferruccio Bulferetti (nella foto), sfida la lista “Dalignesi a favore” con candidato sindaco Ivan Faustinelli.

La lista “Partecipare per Cambiare” del candidato sindaco Ferruccio Bulferetti è composta da: Roberta Cisalpini, Paolo Clementi, Carlo Cominoli, Nadia Girelli Giacomelli, Nicoletta Massardi Costa, Alberto Nana, Mario Rizzi, Antonio Scorsone, Antonio Zampatti ed Eleonora Zanoletti.

Il candidato sindaco: Ferruccio Bulferetti, sposato con Delia Pedrotti (docente e giornalista), e padre di Manuela, Susanna e Luisa; geometra, imprenditore edile iniziata con il padre Omobono, ha realizzato opere in tutta la provincia di Brescia e Nord Italia, da 30 anni è amministratore di Residenza Turista Alberghiera, ed è un punto di riferimento a Ponte di Legno. Impegnato nel sociale: alpino, ha ricoperto la carica di capogruppo per 11 anni e per due mandati consigliere sezionale Ana Vallecamonica, ha costruito con Angelo Rizzi la base logistica del Soccorso Alpino a Ponte di Legno.

Lo slogan della lista di Ferruccio Bulferetti è “partecipare per cambiare” e dieci sono i punti del programma, così articolati: rilancio dell’economia sostenibile locale; gestione del territorio: sicurezza, lavoro, ambiente; maggior cura di tutto il paese; amministrazione condivisa con la popolazione e trasparente; opere pubbliche: sostenibilità sociale e di bilancio; turismo e sport per guardare al futuro; politiche per i residenti: famiglie, giovani e anziani; un ruolo di primo piano per la cultura; sviluppo sostenibile con il Pgt: recupero dei centri storici; misure concrete per le strutture ricettive.