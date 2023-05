Elezioni comunali a Ponte di Legno: candidati e programma della lista “Dalignesi a favore”

mercoledì, 3 maggio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Alle elezioni comunali di Ponte di Legno (Brescia), che si terranno il prossimo 14 e 15 maggio, la sfida è tra due liste. Il sindaco uscente Ivan Faustinelli è candidato della lista “Dalignesi a favore” e in questi giorni ha svelato il programma spiegando in una lettera alla popolazione gli obiettivi.

“La nostra visione di Ponte di Legno – sostiene Ivan Faustinelli – è quella di un paese sempre più curato, più accogliente, che grazie agli investimenti e ai progetti che sono già in campo e a quelli che porteremo avanti nei prossimi anni, possa continuare a prosperare dal punto di vista turistico ed economico, dando al tempo stesso ai nostri giovani la possibilità di restare, di trovare un lavoro appagante, di metter su famiglia e di ripopolare di bambini le nostre scuole, in modo da poter invertire la curva demografica, o quanto meno arrestarla, garantendo in questo modo una concreta e serena prospettiva di futuro alla nostra Comunità”.

I CANDIDATI – Accanto al candidato sindaco Ivan Faustinelli, la lista “Dalignesi a favore” è composta dai consiglieri comunali Michele Angeli, Allegra Bulferi, Luca Delbono, Stefano Guerini, Ferdinando Moreschi, Matteo Panchieri, Rossella Piccaluga, Laura Sajeva, Andrea Zampatti e Mara Zampatti. Il vice sindaco esterno è indicato in Aurelio Pedretti. Sono stati anche indicati, in caso di vittoria della lista “Dalignesi a Favore”, i pro sindaci: Virginia Carettoni, Massimiliano Faustinelli, Dante Franceschetti, Michele Franceschetti e Vittorio Porcini.

IL PROGRAMMA – E’ articolato su vari temi: Politica sociale e volontariato, Cultura, Turismo e Sport, Manutenzione del territorio, Opere pubbliche, Urbanistica, Piano di sostenibilità e transizione energetica. Tra i punti qualificanti del programma il potenziamento di servizi per persone deboli, servizi scolastici, la sede unica del Soccorso nella zona del palazzetto dello Sport, la valorizzazione dell’attrattività turistico-sportiva del territorio, la realizzazione di un chiosco nell’area pic-nic di Sant’Apollonia, per l’e-bike verranno realizzati nuovi tragitti ciclabili da Pontedilegno a Sant’Apollonia, il percorso Pontedilegno-Tonale inserito nella ciclovia Monaco-Milano e sulla ciclovia dell’Oglio. Non mancheranno la necessaria manutenzione dei tracciati già esistenti di Mtb e dei percorsi di downhill, in collaborazione con la Sit. Tra i progetti green: valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni climalteranti ancora presenti sul territorio che, secondo il programma, permetterà di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio sulle utenze comunali e di supportare la transizione energetica delle attività economiche, in particolare di quelle del settore turistico.