Elezioni Comunali 2024, le candidature nella Media Valle Camonica

giovedì, 2 novembre 2023

Breno – Prosegue il viaggio nei Comuni che saranno rinnovati nella prossima primavera, dopo l‘Alta Valle Camonica passiamo alla Media Valle.

Cevo: il sindaco uscente Silvio Citroni, essendo al terzo mandato non si potrà ricandidare ed è già stato individuato come candidato sindaco un amministratore uscente, in alternativa un giovane .

Saviore dell’Adamello: il sindaco uscente Serena Morgani si prepara a ricandidarsi con qualche novità nella squadra, mentre un gruppo di giovani sta lavorando a creare una lista alternativa.

Cedegolo: si profila una corsa a tre con il sindaco uscente Andrea Bortolo Pedrali che si ricandida, ci sarà una lista di giovani con Pietroboni e la terza sarà formata dall’ex vicesindaco Ivan Povoleri, che si è dimesso nell’autunno 2021 in contrasto con il gruppo di maggioranza.

Sellero: potrebbe riproporsi la sfida di cinque tra il sindaco uscente Giampiero Bressanelli e Mattia Pelucchetti, uno dei giovani emergenti della politica camuna.

Capo di Ponte: nel paese attrazione per il museo archeologico e le incisioni rupestri, per potrebbe esserci una sorpresa: il sindaco uscente Andrea Ghetti si ricandida, mentre la sorpresa potrebbe essere la candidatura di Ida Bottanelli, vicepresidente consorzio Bim Valle Camonica e presidente della Fondazione Prossima Generazione Vallecamonica Ets.

Cimbergo: si ripresenta Giovan Battista Polonioli, mentre a Niardo il sindaco Carlo Sacristani è al terzo mandato e non potrà riproporsi essendo al terzo mandato. Il gruppo di Carlo Sacristani sta individuando una candidato che raccoglierà un testimone pesante anche per i lavori post alluvione 2022. A Braone il sindaco Sergio Mattioli è pronto a ripresentarsi, così come a Ceto il sindaco Marina Lanzetti.

Breno: potrebbe esserci una sfida a tre, l’attuale sindaco Alessandro Panteghini si ricandida e, oltre all’attuale minoranza che sta individuando il candidato sindaco, si profila una terza lista con con candidato sindaco Morandini.

di An.Pa.