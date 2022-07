Elezioni: accordo tra PATT e SVP, nessuna alleanza con partiti nazionali

sabato, 30 luglio 2022

Trento -Il Consiglio provinciale del PATT si è riunito per analizzare la situazione venutasi a creare con le dimissioni del Governo Draghi e il conseguente scioglimento delle Camere, che ha impresso un’inaspettata accelerazione al quadro politico costringendo tutti i Partiti a doversi confrontare con il voto. Il particolare momento storico, segnato ancora dagli effetti della pandemia, nonché da quelli della guerra in Ucraina, dei mutamenti climatici e della crisi di reperimento delle materie prime, avrebbe dovuto vedere una maggiore cautela ma, soprattutto, responsabilità da parte delle forze che, improvvidamente ed incautamente, hanno staccato la spina ad un esecutivo di larghe intese chiamato proprio a dare risposte e a imboccare la strada degli investimenti e della ripresa (nella foto il segretario politico del Patt, Simone Marchiori).

Le regole della democrazia, tuttavia, scandiscono in modo preciso e puntuale il percorso da qui alle urne. Un appuntamento cruciale anche per le Autonomie speciali. Ecco perché il PATT, fin da subito, ha monitorato la situazione nazionale e regionale in continuo e stretto rapporto con la SVP così da garantire la tenuta dello storico fronte autonomista delle Stelle Alpine, pur dovendosi confrontare anche con la recente riforma costituzionale che riduce la rappresentanza parlamentare a discapito del peso specifico dei territori.

Ora, avvicinandosi la data di deposito delle candidature, e, di conseguenza, il tempo delle scelte, il Consiglio provinciale del PATT

impegna la Segreteria, la Presidenza e la Commissione elettorale, in base ai rispettivi ruoli statutari:

1) a sottoscrivere ufficialmente un accordo di alleanza e collaborazione con la SVP in modo da rafforzare l’asse regionale e la vicinanza fra Trento e Bolzano in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Un accordo che rimarchi la distanza tra una politica seria e responsabile che mette al primo posto l’autonomia e una politica nazionale litigiosa, che privilegia le ideologie rispetto agli interessi generale della comunità;

2) a presentare, in tutti i collegi uninominali regionali di Camera e Senato, il simbolo della Stella Alpina con la scritta SVP-PATT, così come da accordi con la Südtiroler Volkspartei e ad inserire un proprio candidato nel listino proporzionale. Impegna altresì la Commissione elettorale ad individuare i candidati maggiormente rappresentativi, fuori da vecchie logiche e in grado di rappresentare varie fasce della società trentina;

3) a non aderire ad alleanze nazionali, o in cui siano presenti partiti nazionali, salvo mutamenti dello scenario politico dell’ultim’ora, ragionando altresì con tutte quelle forze territoriali, autonomiste e civiche che vogliano affrontare le elezioni nel segno del rinnovamento e mettendo al centro l’Autonomia e la sua difesa, dando mandato alla Segreteria di portare avanti le relative trattative sempre in accordo con la SVP.