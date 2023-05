Elezioni a Berzo Inferiore: Cristina Rebaioli candidato sindaco della lista “Un passo diverso”

mercoledì, 10 maggio 2023

Berzo Inferiore (Brescia – Cristina Rebaioli, 38 anni, ingegnere, è candidata sindaco di Berzo Inferiore (Brescia) della lista “Un passo diverso”. Sfida Ruggero Bontempi, sindaco uscente, che punta al terzo mandato.

Lista “Un passo diverso“: candidato sindaco Cristina Rebaioli

I candidati a consigliere comunale: Pietro Giacomelli, Franco Antonio Belfiore, Elena Scalvinoni, Cristina Cominini, Alberto Scalvinoni, Michela Bontempi, Gloria Zani, Giovanni Castelnovi, Michele Facchini, Jessica Cere.

Cristina Rebaioli si presenta: “Berzese da sempre, sono cresciuta nella nostra comunità vivendo la realtà parrocchiale e partecipando con entusiasmo all’operatività disinteressata dell’associazionismo, dello sport e del volontariato. Le opportunità professionali da ingegnere ed architetto mi hanno consentito di vivere esperienze lavorative in città italiane ed europee; il confronto con queste realtà mi ha resa consapevole dell’importanza che hanno per me i luoghi e l‘identità che formano il carattere di chi nasce nelle nostre valli: caparbietà, determinazione, spirito di sacrificio, amore per la propria terra e condivisione delle tradizioni e dei valori tra le persone.

Ho scelto di presentarmi come candidato Sindaco del Comune di Berzo Inferiore perché desidero dare il mio contributo concreto ad un cambiamento, con nuovo slancio, per vedere il nostro paese rendersi vivo, autentico, unito e alla portata di tutti. Un luogo di incontro diffuso nel quale riconoscersi e del quale essere orgogliosi, ogni giorno, tanto nelle cose semplici della quotidianità quanto nelle scelte amministrative più complesse ed inserite nel contesto sovracomunale”.

“Al mio fianco – prosegue – una squadra di persone intraprendenti e libere, un gruppo che mette a disposizione le proprie competenze ed esperienze vissute, ciascuno nel proprio settore: un tecnico di manutenzione, una conservatrice di beni culturali, un ingegnere per l’ambiente ed il territorio, una docente, un tecnico per le energie rinnovabili, un’infermiera, un titolare di azienda nel settore del legno, un’educatrice professionale, un’amministrativa nel settore sanitario, un pensionato già direttore di FederBIM a Roma per trent’anni”.

“Insieme a queste professionalità – sottolinea il candidato sindaco Rebaioli – abbiamo pensato ad un programma che abbraccia tutto il territorio: la collina, il centro e la montagna. Progettazioni concrete e chiare, a partire dall’attenzione alla viabilità: il parcheggio interrato sotto il parco giochi, ad esempio, si pone a servizio sia della piazza Umberto I sia delle scuole e degli impianti sportivi senza incorrere in vincoli paesaggistici o monumentali; puntiamo infatti a far vivere bene le strutture esistenti, senza proporre ulteriori disagi a carico del polo scolastico e sportivo con la progettazione di nuove opere”.

“Grande attenzione alla risorsa idrica e alla sostenibilità – conclude Cristina Rebaioli – : abbiamo in programma l’obiettivo “città spugna” che intende intercettare, recuperare e riutilizzare l’acqua piovana per gli usi civici non potabili, come quello agricolo e quello industriale, da affiancare a opere di efficientamento energetico mirate ed efficaci. Parallelamente una serie di servizi che pongono il cittadino al centro: servizi pomeridiani educativi per i ragazzi e utili per le famiglie, per i bimbi e per gli anziani, attività sportive in collina, in centro e in montagna, e uno strumento operativo innovativo per produrre vantaggi territoriali e per rispondere alle esigenze quotidiane del. paese”