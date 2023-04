Eletto segretario provinciale della Fillea-Cgil del Trentino Giampaolo Mastrogiuseppe

giovedì, 27 aprile 2023

Trento – Giampaolo Mastrogiuseppe è il nuovo segretario provinciale della Fillea-Cgil del Trentino, la categoria che rappresenta i lavoratori del comparto edile e lapidei. Mastrogiuseppe è stato eletto oggi dall’assemblea dei delegati.

ELEZIONE – Alla riunione erano presenti il segretario nazionale, Alessandro Genovesi e il segretario provinciale della Cgil Andrea Grosselli. Il neo segretario riceve il testimone da Marco Benati che ha guidato la categoria nell’ultimo anno. Mastrogiuseppe ha una lunga esperienza nel sindacato. Per otto anni ha guidato la Funzione pubblica Cgil, dopo esserne stato segretario organizzativo. Al termine dell’esperienza nei pubblici ha diretto per tre anni il servizio Vertenze e Legale della Cgil provinciale e da un anno era nella segreteria provinciale della Fillea.

RELAZIONE – Nella relazione programmatica Mastrogiuseppe ha dedicato attenzione al delicato e importante cantiere del by pass ferroviario, sottolineando l’importanza di assicurare condizioni di lavoro adeguate, rispettose dei contratti nazionali e delle norme sulla salute e sicurezza. Si è anche soffermato sull’importanza di lavorare per un’integrazione positiva nel tessuto urbano, in termini di alloggi e permanenza sul territorio, dell’elevato numero di operai che saranno presenti nel cantiere.

Dunque si è soffermato ampiamente sul tema della salute e della sicurezza in edilizia, rinnovando l’impegno della Fillea per la definizione di un’intesa per l’introduzione delle figure degli Rlst (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali) in edilizia e nel porfido.

Infine le questioni dei rinnovi contrattuali in un periodo storico in cui gli stipendi sono falciati dall’inflazione. Mastrogiuseppe ha annunciato la volontà di aprire un confronto per i rinnovi dei contratti provinciali per l’edilizia industria e artigianato e per il porfido e ha auspicato l’apertura di un dialogo con l’Associazione artigiani per la definizione di un contratto integrativo per il comparto legno che manca da 11 anni.