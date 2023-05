Educazione alimentare con i prodotti del territorio alla Primaria di Piateda

sabato, 20 maggio 2023

Piateda (Sondrio) – Una giornata dedicata alla sensibilizzazione dei bambini sull’educazione alimentare e la valorizzazione dei prodotti del territorio. All’interno del refettorio della Primaria di Piateda (Sondrio) si è tenuto l’appuntamento “Una merenda sana”, per sensibilizzare bambini e famiglie sul tema dell’educazione alimentare e sulla valorizzazione della produzione e della ricchezza del territorio. L’incontro è stato realizzato dal Comune in collaborazione con Melavì Società Agricola Cooperativa, Coldiretti Sondrio e Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi.

Melavì, azienda agricola locale, insieme a Coldiretti Sondrio e Sodexo, ha affrontato temi riguardanti la sostenibilità, come la corretta alimentazione, l’importanza del consumo di frutta e verdura e la promozione di un’agricoltura che rispetti le risorse naturali. Protagonista dell’evento è stata la mela, prodotto simbolo per eccellenza del territorio, presente sulle tavole dei bambini per i suoi importanti benefici per l’organismo.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 160 persone, tra adulti e bambini, che hanno avuto l’occasione di gustare, a fine incontro, una merenda a base di mele, succo di frutta, e torta fatta “in casa”, forniti da Sodexo e Melavì.

“L’Amministrazione comunale guarda con particolare attenzione all’educazione alimentare, a cominciare dall’età scolare – sottolinea Simone Luca Marchesini, sindaco di Piateda -. La conoscenza del cibo e della funzione degli alimenti è un argomento determinante per educare i giovani ad una alimentazione corretta, alla sicurezza alimentare, e avviare a scuola una maggiore attenzione alla tutela della salute. Ringrazio Coldiretti Sondrio, Melavì Società Agricola Cooperativa e Sodexo per la realizzazione di questa iniziativa, per l’attenzione rivolta ai temi dell’educazione alimentare che rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il benessere di tutti, soprattutto dei più piccoli, sempre più spesso esposti ad abitudini e consumi non corretti”.

“La collaborazione con Coldiretti e Melavì ci ha permesso, in stretta sinergia con il Comune di Piateda, di realizzare un’iniziativa per guidare bambini e famiglie verso scelte più sostenibili – commenta Christian Minghini, Responsabile di Area Sodexo Italia -. Appuntamenti come questo invitano a riscoprire le risorse che il proprio territorio ha da offrire, oltre ai benefici e alle proprietà degli alimenti indispensabili per il nostro benessere, come frutta e verdura”.