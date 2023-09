Educare all’autonomia: il Consiglio provinciale di Trento presenta il programma formativo 2023-2024

martedì, 5 settembre 2023

Trento – Educare all’autonomia: il Consiglio provincia di Trento presenta il programma formativo 2023-2024.

Un focus sull’attività di comunicazione dell’autonomia indirizzata alla cittadinanza e alle scuole. Sarà quello proposto dal Consiglio provinciale, all’interno del programma della Giornata dell’autonomia, oggi – 5 settembre, a partire dalle 9.30 – in Sala Depero. Un appuntamento che vedrà, dopo il saluto del presidente del Consiglio

Walter Kaswalder, la presentazione del programma formativo 2023/2024 per le scuole trentine curato dal Consiglio provinciale. 05

L’appuntamento si colloca all’interno del panel “I forum dell’autonomia”, di apertura della Giornata dell’autonomia 2023. A introdurre i lavori saranno il direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti e il presidente del Comitato per il Cinquantenario del secondo Statuto di autonomia Giuseppe Ferrandi. Sarà poi la volta dell’intervento del presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder che delineerà le coordinate dell’attività di comunicazione con le scuole e i giovani trentini. Seguirà un’introduzione a cura del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia Roberto Ceccato.

ConosciAmoAutonoMia: è questo il nome del programma formativo 2023/2024 curato dal Consiglio per le scuole trentine di ogni ordine e grado. A illustrare l’attività svolta in questo senso negli scorsi anni (durante la pandemia l’attività non si è fermata, anzi, si è rafforzata ed è cresciuta) e quella in programma per l’anno scolastico al via sarà Luca Zanin, responsabile dell’Attività di stampa, informazione e comunicazione del Consiglio. La parola passerà quindi a Rodolfo Ropelato e Nicola Tomasi dell’attività di stampa, informazione e comunicazione che presenteranno nel dettaglio il progetto che quest’anno vedrà una nuova articolazione su sei ambiti d’azione.

A moderare l’incontro, che proseguirà con l’intervento di Luca Caracristi (responsabile dell’area didattica della Fondazione Museo storico) incentrato sul catalogo di proposte formative tra storia e conoscenza del territorio, sarà Bruno Zorzi, giornalista dell’Ufficio stampa del Consiglio provinciale. I lavori della mattinata proseguiranno dalle 10.30 con i due focus successivi, introdotti dall’intervento del presidente della Provincia Maurizio Fugatti.