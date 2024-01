Edicole e piccoli paesi, novità in provincia di Sondrio e SNAG in campo

venerdì, 5 gennaio 2024

Sondrio – Le edicole sono un importante servizio per i cittadini e il loro valore è ancora più evidente nei piccoli Comuni montani dove rappresentano un valido riferimento per la comunità locale, soprattutto per le persone anziane.

Dal 2 gennaio 2024, in provincia di Sondrio, è stata introdotta dal distributore locale DIF una nuova modalità di consegna di quotidiani e periodici che riguarda una decina di edicole attive sul territorio, ubicate nei piccoli paesi: al momento viene assicurato il trasporto delle copie lungo la statale 38 nei tempi usuali, mentre per i centri coinvolti nella sperimentazione il servizio viene realizzato utilizzando le auto di rientro dalla dorsale e quindi con tempi diversi rispetto al passato (in tarda mattinata). La delicata questione è seguita attentamente dal Sindacato provinciale giornalai attivo all’interno dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio. SNAG rappresenta la quasi totalità delle edicole presenti in Valtellina e Valchiavenna.

In merito, il presidente provinciale SNAG Sondrio Rosangela Rinaldi afferma: “Premesso che dall’ultimo Accordo Nazionale del 2006 e tuttora in vigore, tutti i rivenditori italiani sia esclusivi che i promiscui, hanno e stanno contribuendo alla consegna dei giornali con la trattenuta dell’1% dell’intero fatturato a favore degli Editori, i quali assicurano attraverso i loro Distributori Locali la consegna del prodotto ‘franco punto vendita’, dopo l’assemblea tenutasi a Morbegno il giorno 11/12/2023 con i Rivenditori interessati alla cosiddetta dorsale, si è deliberato di attuare un periodo sperimentale con consegna differita“.

Terminato tale periodo, si proporrà un tavolo di lavoro tra FIEG, SNAG, DIF, Enti locali, al fine di analizzare tale procedura con l’obiettivo di garantire un’informazione pluralista, a tutti i cittadini, a tutte le quote, nei grandi centri come in quelli piccoli.