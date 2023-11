Ecoforum natura, allarme di Legambiente: troppo consumo di suolo

giovedì, 2 novembre 2023

Brescia – Ecoforum Natura di Legambiente Lombardia ha celebrato i 40 anni della legge regionale 86/1983, norma istitutiva del primo sistema regionale delle aree protette d’Italia, tra cui dieci in provincia di Brescia e quattro tra Valtellina e Valchiavenna.

Una legge – sottolioneano a Legambiente Lombardia – che ha avuto il merito di tutelare, e in alcuni casi perfino di ricostruire, alcuni tra gli ecosistemi più preziosi di una delle regioni più densamente urbanizzate in Europa, in un crescendo di consenso laddove gli enti gestori sono riusciti a interpretare la sfida ambientale, coniugandola con opportunità e progetti che hanno intercettato risorse economiche, mettendole a disposizione dello sviluppo locale.

Ma mentre i parchi registrano i risultati di un investimento pluridecennale, fuori dal perimetro dell’area protetta la Lombardia fa pessima mostra dei risultati dell’assenza di una pianificazione territoriale. A svelarlo sono anche i dati di crescita del consumo di suolo fotografati oggi dall’annuale report di ISPRA: per la Lombardia si conferma, aggravato, il dato di una accelerazione della corsa a cementificare i territori. Infatti tra il 2020 e il 2022 sono stati consumati in Lombardia (nella foto) 1832 ettari, di cui 437 in provincia di Brescia e 35 in quella di Sondrio.

Secondo Legambiente in Lombardia torna a farsi sentire il rumore delle ruspe, in particolare sull’asse della BreBeMi (Brescia, Bergamo e Milano) e sull’asse Brescia-Verona per linea dell’Alta Velocità. Inoltre stanno crescendo i capannoni logistici catapultati da società multinazionali nel bel mezzo dei campi agricoli più fertili della pianura padana, in un quadro di vuoto pneumatico di programmazione territoriale da parte di Regione Lombardia.

“Assistiamo a un’allarmante crescita di piastre logistiche in territori di piccoli comuni a spiccata vocazione agricola, senza che nessuno si interroghi circa il destino di vastissime aree dismesse abbandonate dall’industria nei decenni passati,” spiega Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. “Sprechiamo nuovo suolo senza rimettere in circolo migliaia di ettari di sedimi industriali abbandonati e spesso inquinati. Quella che dovrebbe essere una grande opportunità economica si trasforma così in un deteriore spreco di risorse territoriali, la Regione ha una grave responsabilità nel non aver intrapreso una necessaria opera di programmazione territoriale dello sviluppo di questo settore”, conclude Di Simine.