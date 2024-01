Ebt Com Sondrio, assegnate 19 borse di studio: tutti i beneficiari

domenica, 14 gennaio 2024

Sondrio – Sono in tutto 19 le borse di studio assegnate nel 2023 dagli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Sondrio a studentesse e studenti. La cerimonia di consegna si è svolta nella sede di via Trieste.

Il presidente di Ebt Com Giorgio Spinetti dichiara: “Le borse di studio erogate negli anni dalla Bilateralità del terziario in provincia di Sondrio sono il miglior investimento per il futuro dei territori interamente montani“. Fabio Valli, presidente di Ebt Tur evidenzia che “anche nel 2023 gli Enti Bilaterali hanno erogato ai lavoratori e alle loro famiglie oltre che alle aziende notevoli risorse finanziarie. Tra queste, spiccano anche le borse di studio che siamo lieti di erogare agli studenti particolarmente meritevoli, in regola con i loro corsi universitari. Siamo molto felici di erogare queste risorse che sono un premio, oltre che ai ragazzi e alle ragazze per il loro impegno, anche alle famiglie che con notevoli sforzi permettono ai loro figli di frequentare l’Università lontano dalla Valtellina. L’augurio è che questi giovani, una volta terminati gli studi, possano tornare in Valtellina: abbiamo bisogno di gente preparata e motivata che possa agevolare il ricambio generazionale, uno degli elementi chiave per il mantenimento e lo sviluppo di tutte quelle attività imprenditoriali necessarie per far crescere ed emergere il tessuto sociale ed economico della provincia”.

Le borse di studio sono risultate così ripartite

• 8 borse di studio per iscritti al secondo anno universitario (frequenza universitaria) e 8 borse di studio per Laurea stanziate dall’Ente Bilaterale del Commercio (2 laureate hanno dovuto rinunciare, per aver ottenuto altra Borsa di Studio allo stesso titolo);

• 3 borsa di studio per laurea, richieste all’Ente Bilaterale del Turismo.

L’iniziativa rientra nell’ampio ventaglio di azioni in cui si concretizza l’operato di Ebt Com ed Ebt Tur, che nel corso del 2023 hanno erogato numerosi sussidi e contributi a lavoratori e aziende della nostra provincia per un ammontare complessivo di oltre 141mila euro (tra le misure figurano sussidi scuola dell’infanzia, contributi erogati per materiale didattico scuole primarie, libri di testo per scuole medie e superiori, trasporto scolastico, per corsi disabili, per malattia oltre il 180° giorno, per genitori non autosufficienti in Legge 104, per frequenza corsi attinenti l’attività lavorativa, per acquisto D.P.I., per corsi di sicurezza e per implementazione sistemi di sicurezza, ecc.).

L’Organismo Paritetico Provinciale della provincia di Sondrio offre, inoltre, il servizio, gratuito, di RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali ecc.), per le aziende con meno di 15 dipendenti, che non hanno nominato al proprio interno l’RLS. L’RLST supporta le imprese nell’individuare le soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ebt Com ed Ebt Tur sono organismi paritetici nati su impulso dell’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi, di Filcams-Cgil, di Fisascat-Cisl e di Uiltucs-Uil. Il loro obiettivo è costituire un punto di riferimento per le aziende e i lavoratori che operano sul nostro territorio, nei rispettivi settori di competenza, per favorire il confronto tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, la promozione e la valorizzazione dell’apprendistato professionalizzante, il sostegno di aziende e lavoratori attraverso sussidi, contributi ecc. e aiuto alle aziende.

I beneficiari delle Borse di Studio

8 borse di studio FREQUENZA 1°/2° anno universitario (700 euro ciascuna)

Destinatari e provenienza Corso di laurea

SPEZIALE ALESSIA – Forcola Iscrizione 2° anno LETTERE

CONTESSA GRETA – Colico Iscrizione 2° anno LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

CORNAGGIA BIANCA (Tit.) – Cosio Valtellino Iscrizione 2° anno INGEGNERIA BIOMEDICA

CORNAGGIA DIEGO (Tit.) – Cosio Valtellino Iscrizione 2° anno INGEGNERIA CHIMICA

FRANCHI DIEGO (Tit.) – Sondrio Iscrizione 2° anno SCIENZE MOTORIE

NEGRINI CATERINA – Sondrio Iscrizione 2° anno MEDICINA E CHIRURGIA

BRAGA ANNA – Chiavenna Iscrizione 2° anno SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

FALDARINI SIMONE – Sondrio Iscrizione 2° anno SCIENZE BIOLOGICHE

8 borse di studio per LAUREA (valore di 1000 euro ciascuna)

Destinatari e provenienza Corso di laurea

GUSMEROLI GIULIA – Caiolo LAUREA IN SCIENZE DEL LAVORO

DELL’AMMINISTRAZIONE E DEL MANAGEMENT

CECINI ALESSIO – Grosio LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

CIVETTA ANDREA – Colorina LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

MARTINELLI SARA (Tit.) – Montagna in Valtellina LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

SPINI ELENA – Talamona LAUREA IN SCIENZE LINGUISTICHE

COLOMBERA ALICE – Sondrio LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

BELOTTI MICHELE – Albosaggia LAUREA IN MATEMATICA

PEDROTTI KATHIA – Chiesa in Valmalenco LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

3 borsa di studio per LAUREA (valore di 1000 euro ciascuna)

Destinatari e provenienza Corso di laurea

BRICALLI FABIO – Caspoggio LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

RAHAL SANDRA – Livigno LAUREA IN FARMACIA

NEGRINI CHRISTIAN – Caspoggio LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE