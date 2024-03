E’ green la nuova stazione mobile dei carabinieri di Trento

lunedì, 25 marzo 2024

Trento – In piazza Santa Maria Maggiore a Trento, alla presenza di varie autorità, tra cui il sindaco Franco Ianeselli e il prefetto Filippo Santarelli, è stata presentata la nuova Stazione Mobile in dotazione al Comando Provinciale di via Barbacovi, un vero ufficio a tutti gli effetti su quattro ruote, estremamente innovativo e versatile, pensato con tutti i confort al fine di ricevere in qualsiasi condizione e luogo ogni utente, anche se anziano o portatore di handicap (per l’ingresso, in luogo delle scalette si può optare per una rampa di carico automatizzata dedicata a chi è in sedie a rotelle). Il veicolo, pensato per i centri urbani, è totalmente “green”, avendo motorizzazione esclusivamente elettrica alimentata da un gruppo batterie di quasi 70 kWh che gli consente una autonomia di oltre 300 km.

All’interno, oltre alla postazione per l’operatore con tanto di scrivania, pc e stampante, trovano posto tre poltroncine per gli utenti, un vano per il pronto soccorso in cui è presente anche un defibrillatore automatico, una cassaforte, un frigorifero e diverse dotazioni operative per il servizio di polizia.

L’impiantistica consente condizioni di lavoro ottimali, non solo per l’ambiente climatizzato (la cella abitativa è interamente coibentata), ma anche per la numerosa predisposizione di attacchi per la corrente e per i dati telematici in diretta connessione con server e banca dati della caserma di riferimento. Per l’esterno è presente un sistema di luci e fari pensato per illuminare a 360° tutta la zona circostante il veicolo. Completa la dotazione di emergenza anche un generatore di corrente integrato nella scocca, per ogni evenienza.

Il nuovo mezzo si affianca ad altri veicoli “sostenibili” da poco assegnati ai reparti dell’Arma in Trentino, tra cui l’ultima l’Alfa Romeo Tonale in dotazione alla Sezione Radiomobile di Trento e le diverse Toyota Yaris in dotazione alle Stazioni dei maggiori centri (tutte con motorizzazione ibrida).

Il veicolo sarà valorizzato dalla Compagna Carabinieri di Trento soprattutto nelle zone del centro maggiormente esposte a episodi di microcriminalità, quale ulteriore presidio a salvaguardia di alcune vie oggetto spesso di degrado (da qui la decisione di presentarla in piazza Santa Maria Maggiore, a pochi passi dalla Portela).