Droga, l’appello della Comunità Lautari: “Vanno affrontate le nuove emergenze”

venerdì, 12 maggio 2023

Lonato del Garda (Brescia) – In Italia negli ultimi 20 anni l’uso di sostanze psicoattive nella fascia giovanile ha mostrato, rispetto al ventennio precedente, una differenziazione caratterizzata dalla preferenza di sostanze stimolanti (cocaina, ecstasy e anfetamine in prevalenza), dal ritorno in auge dei tranquillanti, degli ipnotici e degli allucinogeni – spesso in miscugli letali potenziati da alcolici – e da una contrazione dei tradizionali consumi di eroina.

L’ALLARME – L’allarme arriva dalla Comunità Lautari, con sede a Lonato del Garda (Brescia), che ha fatto il punto sulle nuove emergenze. “Noi, come comunità – spiega Andrea Bonomelli (nella foto), presidente Lautari – ci troveremo a gestire sempre più casi di tipo psichiatrico che comporteranno una assistenza sanitaria del 100% e una prospettiva di reinserimento sempre più difficile”.

LA TENDENZA – I nuovi consumi – spiegano gli esperti – si vanno orientando verso sostanze i cui rischi non stanno tanto nella possibilità di poter generare dipendenza, ma nei danni di natura fisica e psicologica che possono produrre a medio e lungo termine, nei comportamenti a rischio che i loro effetti stimolanti e disinibitori possono indurre (su tutti la guida spericolata) e nelle situazioni di disagio che spesso certi comportamenti nascondono. A preoccupare sono in particolare due tendenze: quella già ricordata della politossicomania – ovvero la tendenza nel mondo giovanile a consumare e mischiare più di una sostanza, andando oltre l’originaria preferenza per gli oppiacei – e la sempre più diffusa percezione di normalità nell’assunzione di stupefacenti per combattere la “noia” e vivere una consumistica quanto artificiale “euforia a tempo”.

Le nuove droghe, infatti, veicolano modelli di socialità attiva opposti a quelli dell’autoalienazione e della marginalità caratteristici dei tossicodipendenti della prima generazione. L’assunzione di droghe, pur mantenendo un significato di trasgressione, oggi non si identifica più in ideologie o specifici stili di vita. Senza considerare che – alla faccia del proibizionismo – vi è ormai la possibilità di reperire con grande facilità qualsiasi sostanza. Insomma, una stupefacente normalità.

Altro elemento imprescindibile per approfondire i mutamenti del mercato delle nuove droghe è quello dei canali d’acquisto, con la dirompente irruzione del web. Niente più piazze e muretti, sempre meno discoteche, la “roba” – in particolare quella “etnica”, con falsi richiami alla cultura orientale e africana – si acquista on-line, con consegna a domicilio. L’Osservatorio europeo sulle droghe ha puntato l’indice contro il fenomeno delle “farmacie” dei narcotrafficanti che aprono e chiudono i battenti su Internet a tempo di record. Così più facilmente entrano nuove sostanze. Come ad esempio lo “shaboo”: piccoli granelli bianchi, dall’aspetto innocuo, sciolti in sostanze alcoliche formano cocktail dagli effetti micidiali. Per molti giovani è il nuovo “crack”. Eccita, elimina qualsiasi freno inibitorio, garantisce un senso di onnipotenza anche per 36-40 ore.

E’ una superdroga che può raggiungere sei volte l’effetto della cocaina, entra nel cervello come un bisturi e, come spiegano i medici, è capace di recidere i contatti tra i neuroni. Danneggia il fegato per l’elevata tossicità, ma può anche scatenare crisi ipertensive e provocare l’ictus. Poi ci sono i farmaci usati come droghe dai giovani, alla ricerca di un modo semplice e poco costoso di sballare. Psicofarmaci, ansiolitici, sonniferi, antidepressivi, stabilizzanti dell’umore, i farmaci oppioidi, utilizzati nella gestione del dolore che non solo lo alleviano, ma rimuovono la componente emotiva e per questo spesso usati come stupefacenti dai ragazzi: inducono euforia. Secondo i dati più recenti in Italia quattro milioni di persone, tra i 15 e i 64 anni, hanno consumato negli ultimi dodici mesi almeno un tipo di droga tra cannabis, cocaina, eroina, droghe sintetiche, nuove sostanze psicoattive.

I CONSUMI – Al primo consumo si giunge per motivazioni banali, veicolate, come detto, dal bisogno di socializzazione, di appartenenza e d’identità. La persistenza nel consumo, l’abuso e la possibile dipendenza riguardano invece ragazzi colpiti da forme di disagio personale o relazionale, spesso cresciuti in ambienti familiari e sociali attraversati da privazioni che lasciano il segno. Situazioni acuite dalla solitudine imposta anche dal Covid. Il disinteresse della politica per le dipendenze scaturisce a mio avviso da due fattori. Da un lato il congelamento della questione droga, in quanto troppo “spigolosa” per esecutivi di unità nazionale (anche nell’attuale “contratto” di governo non è presa in considerazione); dall’altro i tagli alla spesa sanitaria e la conseguente, pesante penalizzazione del settore servizi.

È noto come la tossicodipendenza sia una “malattia” con caratteristiche tutte particolari. Il reinserimento sociale, l’attività di accompagnamento psico-educativo durante la fase di cura sono strumenti importanti quanto il farmaco e la terapia delle malattie “droga-correlate”. Se il pilastro dell’approccio psico-sociale viene meno, anche l’efficacia degli interventi sanitari rimane dimezzata. L’adesione alla cura è la prima a risentirne. Per quanto riguarda le comunità di recupero, oggi si trovano a sostenere problematiche complicate. Le persone tossicodipendenti da eroina sono invecchiate senza più relazioni familiari, né con la famiglia di origine né con quella eventualmente acquisita; spesso si sovrappongono problematiche di tipo fisico (disabilità) e psichico (doppie diagnosi) ai limiti dell’invalidità, che rendono di fatto impossibile qualsiasi tentativo di reinserimento lavorativo se non in situazioni protette (cooperative di tipo B). Per persone spesso senza casa o fissa dimora, l’intervento finisce così per assumere connotazioni marcatamente assistenziali.