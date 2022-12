martedì, 13 dicembre 2022

Riva del Garda (Trento) – Doppio accordo internazionale per Riva del Garda Fierecongressi con la Spagna. Crescono i rapporti internazionali grazie a due partnership: con l’ente fieristico di Valladolid e con gli organizzatori di Fibar Valladolid, fiera spagnola punto di incontro internazionale del bartending.

Il management di Riva del Garda Fierecongressi vola in Spagna per stringere un’alleanza con la Institución Ferial de Castilla y León – Feria de Valladolid, l’ente fieristico e congressuale della comunità autonoma spagnola di Castiglia e León. L’accordo di collaborazione, siglato oggi, si fonda sulla volontà condivisa di instaurare una relazione duratura fra i due enti fieristici per realizzare obiettivi e progetti destinati a generare nuove opportunità di valore per entrambi (nella foto da sinistra Beatriz Ortega Hernández, Ceo di Rooster’s Workshop, organizzatore Fibar Valladolid, Roberto Pellegrini, presidente di Riva Fierecongressi, e Víctor Caramanzana, presidente della Feria de Valladolid).

Al centro di questo primo accordo il rispettivo impegno da parte di Riva del Garda Fierecongressi e la Feria de Valladolid a condividere conoscenze, esperienze e competenze nell’organizzazione di eventi, al reciproco coinvolgimento nella pianificazione di fiere e congressi, a facilitare le relazioni istituzionali, commerciali e private favorendo nuove possibili sinergie.

Un’operazione che, per il polo fieristico di Riva del Garda, rappresenta una nuova tappa strategica lungo il suo processo di internazionalizzazione e conferma l’indirizzo di apertura a nuove sinergie con realtà estere in un’ottica di crescita costante e di valorizzazione degli eventi promossi nel territorio del Garda Trentino.

“La firma di questo accordo di collaborazione con Feria de Valladolid è un segnale di continuità delle nostre attività di relazione e networking all’estero, iniziate già durante il periodo pandemico – sottolinea Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi -. Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di internazionalizzazione che abbiamo intrapreso per lo sviluppo e la crescita delle attività del nostro centro fieristico e congressuale, a beneficio di tutte le aziende, i professionisti e gli organizzatori con cui ogni giorno collaboriamo.”

L’incontro tra i vertici di Riva del Garda Fierecongressi e della Feria de Valladolid avvenuto oggi ha posto l’attenzione sui temi prioritari della collaborazione, quali sostenibilità, digitalizzazione e risorse umane, dando il via a progetti di interscambio. Primo fra tutti l’avvio di un tavolo tecnico sulla gestione sostenibile degli eventi e sulla digitalizzazione dei servizi legati alle fiere, ed un ulteriore gruppo di lavoro sull’attività promozionale dei congressi in ambito europeo.

“Inizia una nuova collaborazione che ci permetterà di scambiare esperienze ed idee con i colleghi italiani e siamo certi che entrambi sapremo cogliere da questa nuova sinergia opportunità utili allo sviluppo dei territori e dell’economia in cui operiamo”, dichiara Víctor Caramanzana (nella foto a sinistra, accanto a Roberto Pellegrini), presidente della Feria de Valladolid.residente della Feria de Valladolid.

Il secondo accordo sottoscritto coinvolge la società rivana con la sua fiera dedicata al settore Ho.re.ca Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza e la società organizzatrice di Fibar Valladolid, fiera spagnola punto di incontro internazionale del bartending.

Il primo segnale concreto della collaborazione fra le due fiere di settore ha già mostrato i suoi frutti in occasione della decima edizione di Fibar che si sta tenendo proprio in questi giorni al quartiere fieristico di Valladolid. Vi hanno preso parte L’Exhibition Manager di Hospitality Giovanna Voltolini e il suo team, assieme al bartender e Project Manager dell’area speciale di Hospitality RPM – Riva Pianeta Mixology Leonardo Veronesi, che si è esibito sul palco spagnolo e ha condotto un appuntamento dedicato a un ingrediente di forte matrice italiana: la grappa.

Il nuovo gemellaggio Italia-Spagna proseguirà con la collaborazione fra le due fiere a Riva del Garda in occasione della prossima edizione di Hospitality in programma dal 6 al 9 febbraio 2023 ed avrà l’obiettivo di valorizzare le delegazioni italiane e spagnole di espositori e di arricchire i programmi formativi delle manifestazioni grazie allo scambio di contenuti d’interesse per il settore. I visitatori avranno inoltre la possibilità di ampliare le proprie conoscenze e il proprio network di contatti e fornitori a livello internazionale.