Dopo il raid animalista, ripulita la fontana del Nettuno a Trento

giovedì, 4 maggio 2023

Trento – Terminata la pulizia della fontana del Nettuno a Trento dopo il raid animalista. È stata conclusa stamane con un intervento da parte degli operai di Dolomiti ambiente la pulizia approfondita della fontana del Nettuno che era stata imbrattata di colore rosso lo scorso 1° maggio.

Rivendicata da un volantino firmato “Fratellanza animalista” l’azione non ha fortunatamente lasciato nessun danno permanente al monumento che oggi è stato pulito e sottoposto a un’ulteriore manutenzione che ne ha ripristinato la funzionalità.

Per rivedere l’acqua zampillare però è necessario attendere un paio di giorni perché l’acqua deve essere trattata prima di essere rimessa in circolo.