Dopo 30 anni di stop, a fine 2023 la riapertura della stazione di Calliano

martedì, 21 marzo 2023

Calliano – Sono finalmente partiti dopo una lunga attesa i lavori finalizzati alla riapertura della stazione dei treni di Calliano. Un’infrastruttura che servirà a potenziare la mobilità sostenibile in una parte rilevante del territorio trentino, come hanno sottolineato – prima in un incontro in municipio e a seguire nel sopralluogo al cantiere – il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, i tecnici provinciali e i rappresentanti di RFI, assieme al sindaco Lorenzo Conci e tutta la Giunta comunale. “In un mondo in cui chiudono i servizi, qui si riapre una stazione ferroviaria. Già questo basta a spiegare l’importanza di quest’opera” così il presidente Fugatti, a proposito dell’intervento cofinanziato da Provincia e RFI per un valore aggiornato di 4,5 milioni di euro (2,81 milioni di impegno di spesa dell’Amministrazione provinciale sul progetto preliminare predisposto da RFI, a cui RFI ha aggiunto ulteriori 1,7 milioni). Roberto Andreatta, Susanna Borelli, Lorenzo Conci, Maurizio Fugatti nella foto @ Juliet Astafan – Archivio Ufficio stampa PAT.

“Dopo oltre trent’anni, dalla chiusura nel 1991, se tutto va bene a dicembre si dovrebbe entrare nella fase di riapertura. Un bel messaggio per questo ambito che si va ripopolando – ha aggiunto Fugatti -. Calliano è un Comune in forte crescita, ma fa parte di un’area più vasta che potrà beneficiare di questo investimento sulla mobilità sostenibile. Un motivo di orgoglio per questa comunità, per la quale vanno ringraziati RFI e i tecnici della Provincia”.

Per il primo cittadino Conci la partenza dei lavori segna “una data storica per la comunità di Calliano e tutta l’Alta Vallagarina. Dopo tanta attesa sono finalmente partiti che permetteranno ai treni di fermarsi nella nostra località. Un ringraziamento va alla Provincia autonoma di Trento che sostiene finanziariamente il progetto e a RFI. L’opera non riguarda solo il Comune di Calliano, ma tutto il territorio fra le due città, Trento e Rovereto, dunque anche i Besenello, Volano, la Destra Adige, e permetterà di soddisfare la domanda proveniente dall’altopiano di Folgaria. Investire nella mobilità sostenibile è fondamentale”.

L’investimento cattura un bacino di utenti di 12.000 persone, come ha precisato il dirigente del Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione Roberto Andreatta.

Sono previsti 2.000 passeggeri al giorno che graviteranno sulla fermata per un totale di 650.000 l’anno. Sarà una fermata della rete dei regionali che conta oggi su 80 corse al giorno sulla linea del Brennero.

“Oggi si parla della fase realizzativa di questo progetto, un momento positivo – ha detto Susanna Borelli, responsabile investimenti stazioni nord di RFI, che ha illustrato cosa prevedono i lavori –. Verranno riattivati due marciapiedi di 200 metri con altezza adeguata allo standard europeo. La stazione avrà un nuovo sottopasso di attraversamento, dotato di rampe, scale e ascensori, uno scalo moderno e sbarrierato. Oltre a pensiline di copertura delle uscite dal sottopasso. C’è poi in programma nella seconda fase la sistemazione delle aree esterne con spazi per le bici e la mobilità sostenibile”.