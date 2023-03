Donati 13mila euro alla Pediatria trentina

martedì, 14 marzo 2023

Trento – Sono stati consegnati oggi nella sede dell’Apss di via Degasperi a Trento, i 13mila euro raccolti dalla Cooperativa Dao nel corso della campagna “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore”, a favore del Dipartimento pediatrico dell’Apss.

La donazione è stata consegnata al direttore generale dell’Apss Antonio Ferro dal presidente della cooperativa Dao Ezio Gobbi alla presenza dell’assessore alla salute Stefania Segnana. L’iniziativa solidale si è svolta nei punti vendita Conad della provincia di Trento dal 31 ottobre al 12 dicembre dello scorso anno. I clienti dei supermercati, versando una piccola somma aggiuntiva avevano la possibilità di portarsi a casa un simpatico pupazzetto della serie Goofi e contemporaneamente partecipare a una raccolta fondi da destinare al Dipartimento transmurale pediatrico per l’acquisto di attrezzature. Un’iniziativa solidale semplice e trasparente che ha incontrato il favore delle persone con oltre 26mila pupazzetti distribuiti e che ha permesso di raccogliere in sole sei settimane una somma considerevole da investire in uno scopo benefico.

“Sono molto soddisfatta per l’esito di questa iniziativa che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato, in questo caso l’Azienda provinciale dei servizi sanitari e la cooperativa Dao, possa innescare un circolo virtuoso con concrete ricadute benefiche sul territorio della provincia di Trento – ha dichiarato l’assessore alla salute Stefania Segnana –. Mi fa piacere sottolineare inoltre come in questa circostanza a trarne beneficio siano stati proprio i bambini, alcuni resi felici grazie al piccolo regalo natalizio, altri perché, grazie alla generosa donazione che permetterà l’acquisto di attrezzature, potranno essere seguiti negli ospedali pediatrici con tutte le attenzioni e le cure che meritano“.

“Come Cooperativa associata a Conad, sappiamo che le attività di collezionamento sono strumenti per promuovere buone pratiche sostenibili e supportare attivamente le nostre comunità, – ha dichiarato il presidente di Dao Ezio Gobbi – essere vicini alle persone è parte del Dna di Conad e anche di Dao: ci impegniamo a farlo con gesti concreti e quotidiani, come questo, e contando sul prezioso supporto non solo di clienti, ma anche della nostra base sociale che si impegna a garantire il benessere dei nostri territori. L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e alle iniziative a sostegno di persone e comunità rientra nel grande progetto di Conad “Sosteniamo il futuro”. Si basa sulle tre dimensioni dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e quindi del territorio italiano. A livello nazionale, questa iniziativa ha permesso la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani e dei loro reparti pediatrici”.

“Ringrazio prima di tutto la Cooperativa Dao per la generosa donazione a favore del dipartimento pediatrico. Come Apss abbiamo aderito alla iniziativa benefica della Cooperativa Dao perché ci è parsa subito un’operazione convincente sotto tutti i punti di vista, – è stato il commento del direttore generale dell’Apss Antonio Ferro –. Apss ritiene infatti che ogni azione atta a sensibilizzare la popolazione su temi così importanti come quelli a supporto del nostro Dipartimento pediatrico siano assolutamente da perseguire e sostenere. Così come la partecipazione del privato a iniziative di sanità pubblica e di acquisizione di beni strumentali. In particolare, la nostra intenzione come Apss è di investire la somma donata per acquistare un ecografo da destinare al pronto soccorso pediatrico in modo da permettere una veloce valutazione nei bambini con politrauma verificando la presenza di raccolte ematiche attorno a organi quali il cuore, fegato, milza“.