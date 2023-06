mercoledì, 28 giugno 2023

Tirano (Sondrio) – Don Samuele Fogliada non è più rettore del santuario della Madonna di Tirano (Sondrio) e il comitato di tiranesi torna a far sentire in diocesi a Como la propria voce.

“Siamo un gruppo di tiranesi, fedeli alla Madonna di Tirano e legati al suo Santuario. Alcuni di noi ritengono di aver ricevuto particolari grazie dalla Madonna nel corso della loro vita. A scrivere questa lettera non siamo in tanti ma assicuriamo di rappresentare la voce e l’opinione di molti con i quali ci siamo confrontati e che, in vari modi, l’hanno già esternata. Ci giungono alcune informazioni che, prima di tutto speriamo non siano vere ma, nel caso lo fossero, con tutto il rispetto dovuto all’autorità ecclesiastica, in tutta coscienza crediamo meritino un esame più attento e moralmente ci obbligano a non astenerci dall’esprimere il nostro parere. Ultimamente siamo venuti a conoscenza di cambiamenti che prossimamente ci saranno alla Basilica di Tirano. E’ un vero dispiacere sapere che l’attuale rettore, don Samuele Fogliada, dopo solo un anno e mezzo circa, è stato rimosso dal suo incarico senza una precisa, vera motivazione alla quale non potremmo pensare in modo serio senza dare credito alle numerose, allarmanti informazioni che ci giungono e che ci gettano nello sconforto: voci calunniose alle quali non crediamo, proprio per la diretta conoscenza che abbiamo di lui. A nostro avviso e per tutto ciò che in questo periodo abbiamo potuto constatare di persona, il suo ministero presso la Basilica è stato ottimo e il suo amore verso il luogo dove è apparsa la Madonna ha stimolato l’attenzione, il coinvolgimento e la partecipazione dei fedeli, anche tra i più restii, al culto e alla messa”.

Don Samuele Fogliada era stato nominato nel novembre 2021 rettore del santuario della Madonna di Tirano, avev a fatto ingresso il 21 novembre e lo stesso sacerdote – che ha rassegnato le dimissioni al Vescovo – ha voluto dare l’annuncio al termine della Messa. La rettoria del santuario è nelle mani del vicario episcopale, monsignor Andrea Salandi.