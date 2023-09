Don Giuseppe Romanò nuovo rettore del Santuario della Madonna di Tirano

giovedì, 21 settembre 2023

Tirano (Sondrio) – Nel giorno in cui ha inizio la Novena in preparazione alla Festa dell’Apparizione di Tirano (Sondrio), viene comunicata la nomina del nuovo rettore del Santuario della Madonna di Tirano. È don Giuseppe Romanò.

Nativo della parrocchia di Bregnano San Michele (Como), don Romanò, 69 anni (è nato il 27 gennaio 1954), ha celebrato quest’anno i 45 anni di sacerdozio (è stato ordinato presbitero il 24 giugno 1978).

Da novello sacerdote fu proprio a Tirano che ebbe il suo primo incarico pastorale come vicario della parrocchia di San Martino, dove rimase per 10 anni, fino al 1988. Dal 1988 al 1997 è stato parroco di Nesso (Como) e, dal 1993, anche di Erno (Como). Successivamente, dal 1997 al 2010 è stato parroco di Capiago (Como), incarico che ha ricoperto per un anno anche a Lomazzo (Como), dove è rimasto fino a oggi come collaboratore avendo ricevuto l’importante e delicato compito, dal 2011, di Direttore spirituale in Seminario e incaricato della formazione spirituale dei diaconi permanenti. Oggi la nomina a rettore del Santuario della Madonna di Tirano.