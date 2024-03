martedì, 5 marzo 2024

Valle dei Laghi – Prende il via DiVinNosiola 2024: cene, degustazioni ed eventi in Valle dei Laghi con i Vignaioli del Vino Santo Trentino, presidio Slow Food. E’ frutto del lavoro di chi crede che sia ancora necessario attendere il tempo giusto per le cose buone, che raccontano saperi condivisi, memorie passate e passioni presenti.

DiVinNosiola, la manifestazione giunta alla sua quattordicesima edizione, è uno dei principali appuntamenti della Valle dei Laghi per celebrare la Nosiola e il Vino Santo, diverse espressioni di un unico vitigno, con eventi speciali, di carattere culturale ed enogastronomico. Il protagonista è il Rito della Spremitura, a cui si affiancano nel corso del mese di marzo degustazioni con i produttori, spettacoli, incontri, visite guidate, cene a tema e esperienze outdoor.

Dal 7 marzo inizia la serie di appuntamenti “A tavola con il vignaiolo”, durante i quali i commensali, insieme ai produttori dell’Associazione Vignaioli Vino Santo Trentino D.O.C., un viaggio sensoriale tra i vigneti, le storie, gli aromi e i segreti della produzione della Nosiola e del Vino Santo in alcuni ristoranti della Valle dei Laghi (foto © Luca Riviera).

Il 21 marzo invece si aprirà il weekend clou della manifestazione con una degustazione speciale a Palazzo Roccabruna a Trento, guidata dal maestro André Senorer, miglior Sommelier d’Italia 2022 per la Vinoway Academy, in cui ognuna delle cantine produttrici presenterà una annata storica di Vino Santo Trentino.

Il 22 marzo la manifestazione si apre anche ai meno esperti, con due eventi culturali aperti a tutti, sempre legati al mondo del vino. Alle 17.30 alla Casa Caveau del Vino Santo a Padergnone, Laura Donadoni, scrittrice, giornalista e wine educator, presenterà il suo libro “Intrepide. Storie di donne, vino e libertà”, in dialogo con Clementina Balter, vignaiola e Presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino. Alle 20.30, invece, nell’appassitoio della cantina dell’Azienda Agricola F.lli Pisoni a Pergolese andrà in scena lo spettacolo di e con Lucio Gardin “In Vino Veritas. Il sommelier la domenica non riposa, decanta”. Al termine di entrambe le iniziative ci sarà modo di degustare e scoprire alcuni dei prodotti (Nosiola e Vino Santo) dei vignaioli della Valle dei Laghi.

Il 23 marzo, poi, presso l’Antica Distilleria Lorenzin di Giovanni Poli a Santo Massenza, dalle 11 alle 14.30 Paolo Betti, cuoco dell’Alleanza Slow Food, e Laura Donadoni, scrittrice, giornalista e wine educator, guideranno un viaggio tra i sapori con sei piatti iconici selezionati con le Osterie Slow Food trentine abbinati ad altrettanti vini Nosiola e Vino Santo Trentino. Nel pomeriggio del sabato presso l’Azienda Agricola Pravis di Lasino, dalle 15.15, si terrà il celebre Rito della Spremitura, che da tempo immemorabile costituisce un appuntamento fisso durante la Settimana Santa. In collaborazione con la Confraternita della Vite e del Vino, questo particolare rito collettivo celebra il passaggio dall’appassimento alla vinificazione del Vino Santo. La serata del 23 marzo prevede un altro appuntamento, dalle 20.30 all’Azienda Agricola Francesco Poli di Santa Massenza con il gruppo canore The Sixters, che guideranno il pubblico in un percorso tra le note della musica swing abbinate alle note vellutate della colomba pasquale e del Vino Santo e a quelle delicate delle mignon salate e della Nosiola, in collaborazione con le aziende agricole Francesco Poli di S. Massenza e Pravis di Lasino, Villa Persani e Klinger di Pressano e Silviabiasiolipatisserie.

Il 24 marzo alle 15 e in replica alle 16:30, delle speciali visite itineranti tra le mura di Castel Toblino, alla scoperta delle misteriose storie che nei secoli hanno animato questo suggestivo maniero affacciato sull’omonimo lago. Anche qui non mancherà la possibilità di scoprire le diverse interpretazioni della Nosiola che verrà proposta ai partecipanti al termine del tour. Alle 14 e alle 16, inoltre, sono previste le visite guidate gratuite alla Centrale idroelettrica di Santa Massenza in collaborazione con Hydro Dolomiti Energia.

Questa quattordicesima edizione si chiuderà sabato 30 marzo con alcune iniziative che si svolgeranno su tutto il territorio. “Wineday, esperienze in cantina” è un tour di cantina in cantina che permetterà a chi partecipa di ricevere in omaggio una bottiglia di Nosiola.

Durante la mattinata nelle cantine saranno presenti anche i produttori di formaggio per un abbinamento di saperi e sapori. Nel pomeriggio si terranno infine le attività gratuite alla casa Caveau del Vino Santo a Padergnone con un trekking lungo il Sentiero Etnografico della Nosiola (con partenza alle 14.00) che termina con il rito dell’aspersione della Nosiola, tradizione benaugurante storica locale. A seguire ci saranno il concerto del Coro Valle dei Laghi con i canti della tradizione e la degustazione finale di Nosiola e altri prodotti locali, oltre che la possibilità di visitare il museo in un percorso interattivo davvero coinvolgente.