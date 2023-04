Divieto di accendere fuochi boschivi in Valle Camonica, gruppi Aib in azione

giovedì, 13 aprile 2023

Breno (Brescia) – Divieto assoluto di accendere fuochi boschivi e nei giardini. E’ arrivata un po’ di pioggia, ma Regione Lombardia ha dichiarato aperto il periodo di alto rischio incendi boschivi e sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco.

Come negli anni precedenti la Comunità montana di Valle Camonica, con il direttore del servizio gestione del territorio, Gian Battista Sangalli, ha diffuso una nota per il grave pericolo di incendi boschivi. La Comunità Montana ha predisposto un servizio di prevenzione che coinvolgerà i 38 gruppi AIB che aderiscono alla Comunità Montana. In questo periodo è vietata l’accensione di qualsiasi fuochi, anche di ripulitura all’interno di boschi e a distanza inferiore ai 100 metri dagli stessi.