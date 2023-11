Divani e promo speciali di Spadacini al Salone del Mobile di Bergamo

venerdì, 17 novembre 2023

Niardo (Brescia) – Secondo weekend al salone del Mobile di Bergamo per l’azienda Spadacini di Niardo (Brescia). Spadacini Mobili porta dallo showroom di Niardo alla manifestazione in calendario alla Fiera di Bergamo oggi, domani e domenica 19 novembre divani modernissimi ideali per completare e arricchire l’arredamento di casa.

“Se stai cercando il divano perfetto per la tua casa, questo è il momento giusto per trovarlo”, è il messaggio dell’azienda camuna. “In occasione del salone del Mobile di Bergamo – anticipano i titolari dello Showroom di Niardo – abbiamo creato una promo divani incredibile da non perdere”. L’esperienza e la professionalità di Spadacini Mobili sono da sempre una garanzia per il cliente.