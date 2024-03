Disegno di legge sull’orso e variazione di bilancio in Consiglio provinciale di Trento

venerdì, 1 marzo 2024

Trento – Variazione di bilancio, pioggia di emendamenti: sono 4.000. Disegno di legge sull’orso, presentati 119 ordini del giorno

​​Una, anzi diverse, pile di carta. La prossima settimana approderanno in Aula i ddl 11 dell’assessore Failoni e 10 del presidente Fugatti, rispettivamente sulla gestione dei grandi carnivori in Trentino e di variazione di bilancio. I due testi arriveranno in emiciclo con un corredo corposo di ordini del giorno ed emendamenti.

Il primo ddl ad essere trattato sarà il numero 11, al quale sarà dedicata la giornata di Consiglio straordinaria di lunedì. La variazione di bilancio è invece all’ordine del giorno della seduta ordinaria, di martedì, mercoledì e giovedì.

Per quest’ultimo ddl di iniziativa giuntale, il 10, scadeva oggi alle 12 il termine per la presentazione di emendamenti (la scadenza per la presentazione di sub-emendamenti è fissata per il 5 marzo): quelli pervenuti sono circa 4.000 e in gran parte insistono sugli articoli 3 (“Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2022-2024 e per i nuovi ordinamenti professionali”) e 5 (Concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di direttore d’ufficio).

Sul ddl orso gli emendamenti sono 13, sono tutti di merito e sono stati depositati dalle opposizioni. Le proposte di ordine del giorno depositate sono invece 119: 2 sono firmate da Lucia Coppola (Verdi e Sinistra), 2 da Paola Demagri (Casa autonomia), 1 da Carlo Daldoss (FdI), 1 da Vanessa Masè della Civica, 1 da Roberto Stanchina di Campobase e la rimanente parte da Filippo Degasperi (Onda).