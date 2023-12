Disegna il futuro con l’affido, in provincia di Sondrio la campagna di informazione

mercoledì, 13 dicembre 2023

Sondrio – Disegna il futuro con l’affido, al via la campagna di informazione e sensibilizzazione. La Cooperativa Forme gestisce dal 2010 il Servizio Affidi Provinciale, in convenzione con i cinque Uffici di Piano (Sondrio–Tirano–Morbegno–Chiavenna–Bormio) e ha competenza su tutto il territorio della provincia di Sondrio. Una forma di accoglienza temporanea di un minore nella propria famiglia, per il tempo necessario affinché le problematiche presenti vengano risolte.

Nella foto la presentazione della campagna, con da sinistra Andrea Scala (responsabile Comunicazione Unione CTS Sondrio); Caterina Canova (Referente Comunicazione Cooperativa ‘Forme’); Luigi Cao (Presidente Associazione Panificatori e Pasticceri provincia di Sondrio), Marta Mancino (Coordinatrice Servizio Affidi Provinciale; psicologa Cooperativa ‘Forme’) e Tatiana Libera (Educatrice Servizio Affidi Provinciale; Cooperativa ‘Forme’).

Il servizio si occupa principalmente di sensibilizzare, conoscere e formare le famiglie che si candidano per essere affidatarie. Inoltre, il Servizio Affidi Provinciale si occupa di abbinare le famiglie disponibili alle richieste di affido, accompagnando e sostenendo tutte le persone coinvolte durante ogni fase di questo processo.

All’interno del quadro di azioni di informazione e sensibilizzazione del territorio quest’anno il Servizio Affidi Provinciale, in collaborazione con l’Associazione Panificatori e Pasticceri (attiva all’interno dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio), ha proposto una nuova iniziativa, presentata oggi nella conferenza stampa che si è svolta presso la sede dell’Unione Commercio e Turismo della Provincia di Sondrio. La proposta consiste nello stampare un messaggio legato al tema dell’affido familiare sui sacchetti del pane di alcuni panifici aderenti all’interno del territorio valtellinese. L’uso dei sacchetti come veicolo di comunicazione è un modo creativo ed efficace per diffondere il messaggio tra il maggior numero di persone possibile, dato che i panifici sono luoghi molto frequentati anche da quelle fasce di popolazione che non conoscono il tema dell’affido.

L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza sull’argomento, incoraggiando le famiglie a considerare questa opzione come una possibilità di fornire un ambiente amorevole e stabile a bambini che ne hanno bisogno. Il fatto di diffondere questo messaggio durante il periodo natalizio può indurre maggiormente le persone a riflettere sui valori di solidarietà e dono, nonché sull’importanza della famiglia e della generosità, in particolare durante questo periodo dell’anno.

La stampa che verrà prodotta sui sacchetti del pane include un disegno che può essere completato dai bambini, in modo da generare un coinvolgimento diretto e da rendere più accessibile a tutti il messaggio veicolato.

“Con grande piacere partecipiamo a questa campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare – afferma Luigi Cao, presidente dell’Associazione Panificatori e Pasticceri della provincia di Sondrio, realtà attiva all’interno dell’Unione Commercio e Turismo – perché ne condividiamo le importanti finalità sociali. I sacchetti per il pane fresco presentati oggi veicolano un messaggio solidale che entrerà nelle case di tante famiglie. Un invito gentile che, speriamo, tocchi il cuore di molti”.