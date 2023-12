Discesa di Babbo Natale dal campanile e festa in piazza a Lovero

lunedì, 18 dicembre 2023

Lovero (Sondrio) – Emozionante discesa di Babbo Natale dal campanile e divertimento per tutti a Lovero (Sondrio). L’evento è in programma venerdì 22 dicembre alle 20 presso la Casa della Comunità con la distribuzione dei cappelli di Babbo Natale, gratuiti, per tutti i partecipanti.

A seguire, capitanati da Babbo Natale, i partecipanti raggiungeranno la magica chiesa di Sant’Alessandro che farà da cornice allo spettacolo della discesa dal campanile di Babbo Natale e dei suoi elfi.

Ma la festa non è ancora finita, infatti al termine della rocambolesca discesa offerta dai funamboli di Edilizia Acrobatica, ci sarà il classico scambio di auguri con panettone, cioccolata calda, dolciumi e canzoni di Natale.

Una magica ricorrenza per adulti e bambini che potranno assistere alle mirabolanti imprese dei coraggiosi elfi che aiuteranno Babbi Natale a portare i sacchi carichi di dolciumi a tutti. La serata è organizzata dal Team DoppiaW in collaborazione con Edilizia Acrobatica, Li Simenza, Pro Lugario e l’Amministrazione comunale.