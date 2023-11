Disastro del Gleno, le attività all’Università di Bergamo

venerdì, 17 novembre 2023

Vilminore (Bergamo) – In occasione della ricorrenza del centenario del disastro del Gleno, sono diverse le azioni intraprese dall’Università degli studi di Bergamo per cercare di far luce sull’accaduto, in stretta sinergia con le istituzioni del territorio e la Commissione per il centenario del Gleno.

Azioni che si riassumono in un’attività di ricerca multidisciplinare coordinata dal Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”, confluita nella pubblicazione del volume collettaneo “A partire da quel che resta. Il disastro del Gleno tra storia e paesaggio, memoria e futuro (1923-2023)” edito in formato Open Access da Franco Angeli; nello studio interdisciplinare per ripercorrere la storia progettuale e costruttiva della diga, avviato dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Ateneo; e nello studio, proveniente dallo stesso dipartimento, sulle caratteristiche morfologiche della Valle del Gleno.

Proprio gli esiti di queste attività multidisciplinari verranno illustrati sabato 25 novembre 2023, dalle 9 alle 13 nell’aula magna di S. Agostino, nel convegno nazionale organizzato dall’Università degli studi di Bergamo.