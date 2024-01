Disabilità: il M5S del Trentino all’attacco: “Hanno abbandonato i poveri”

giovedì, 18 gennaio 2024

Trento – “Forte con i deboli e debole con i forti”. È una costante – sostengono il coordinatore provinciale del Trentino, Alex Marini (nella foto) e la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli – quanto di parla di maggioranza di centrodestra.

“Hanno dichiarato guerra ai poveri, tanto a livello nazionale con il governo Meloni, quanto – laddove ne hanno avuto la possibilità – con le loro amministrazioni regionali. Emblematico il caso dell’assegno unico provinciale (AUP), misura di contrasto della povertà della provincia autonoma di Trento, la cui erogazione è stata improvvisamente sospesa a 8.927 nuclei familiari, alcuni dei quali con un familiare con disabilità. Per rimediare al pasticcio, la Giunta provinciale ha presentato una proposta di legge ad hoc i cui tempi di approvazione sono però indefiniti. Come, nel frattempo, si vorrà sostenere tutti questi cittadini in difficoltà non è noto. Il M5S ha sottoposto la questione al Ministro delle politiche sociale e al Ministro per le disabilità dal momento che la totale incertezza nelle tempistiche di approvazione dell’adeguamento normativo sta evidentemente determinando un pesante disagio a danno delle famiglie più vulnerabili per le quali l’AUP rappresenta uno strumento di vitale importanza”.